Mit einer Axt bewaffnet zerstörten zwei Unbekannte mehr als zehn Lauben in Leipzigs größter Kleingartenanlage. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Pächter sind besorgt. Einige denken ans Aufgeben.

Vandalismus beim Kleingartenverein „An der Dammstraße“ in Leipzig: Die Gartenanlage ist die größte in Leipzig.

„Reine Zerstörungswut“: Unbekannte mit Axt verwüsten Gartenlauben in Leipzig-West

Pächter in Angst

Leipzig. Zerschlagene Fenster, aufgebrochene Türen und herausgerissene Schubladen zeugen von den insgesamt zehn Taten, die sich in den vergangenen Wochen in der Kleingartenanlage „An der Dammstraße“ ereigneten. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zugang zur Anlage, drangen in Lauben ein und zerstörten anscheinend wahllos Gegenstände. Die Pächterinnen und Pächter haben Angst, die Polizei ermittelt. Helfen könnten Fotos einer Wildkamera.

Die Täter gingen laut Polizeisprecherin Josephin Heilmann immer nach dem gleichen Schema vor. „Sie sind gewaltsam über das Gartentor in den jeweiligen Garten eingedrungen, haben dann die Tür zur Laube aufgehebelt, das Innere durchsucht und auch randaliert“, erklärt Heilmann.

Der Schaden wird von der Polizei aktuell auf rund 5000 Euro beziffert. Der Fall von Ende März war auch Thema in der MDR-Sendung „Kripo live“ am 16. April. Durch die öffentlich bekannt gewordenen Ermittlungen erwarten die Beamten der Polizei, dass sich noch weitere Geschädigte melden und sich die Schadenssumme dementsprechend vergrößert.

Pächter haben Angst

Die Pächterinnen und Pächter sind derweil besorgt. Vereinsvorstand Uwe Hillert beklagt, dass es den Tätern anscheinend nur um Randale geht, gestohlen wurde quasi nichts. Von „reiner Zerstörungswut“, spricht Hillert gegenüber der LVZ. Mindestens drei solcher Vorfälle habe es in den zurückliegenden zwei Monaten gegeben, beklagt der Kleingärtner.

Die Kleingartenanlage „An der Dammstraße“ liegt im Leipziger Westen zwischen Elsterflutbett auf der einen und der Weißen Elster auf der anderen Seite. Mit 822 Parzellen, einer Fläche, so groß wie 32 Fußballfelder und rund 1.200 Mitgliedern ist sie die größte Gartenanlage der Messestadt. © Quelle: André Kempner

Vereinsvorstand und Mitglieder sind ratlos. Wie soll man sich vor solchen Vorfällen schützen? Einen Zaun dürfe man nicht bauen, da sich die Anlage in einem Naturschutzgebiet befindet. Regelmäßig laufen Ehrenamtliche Streife durch die Anlage. Abwehren konnten sie die Angriffe auf die mehr als zehn Lauben nicht. „Wir sind machtlos“, sagt Uwe Hillert. Um wenigstens irgendetwas zu unternehmen, werden nun solarbetriebene Lichtanlagen mit Bewegungsmeldern installiert.

Und wie geht es den Pächterinnen und Pächtern? „Wir haben Angst“, gibt Hillert zu. „Angst, dass es irgendwann nicht beim Kaputtschlagen bleibt, sondern etwas angezündet wird.“ Einige der Pächterinnen und Pächter würden bereits ans Aufgeben ihrer Lauben denken. Das sei auch eine Geldfrage, so Uwe Hillert, denn gegen Vandalismus lasse es sich schwer versichern. Die entstandenen Kosten tragen die Pächter selbst. „Es ist alles sehr dramatisch“, fasst Hillert die aktuelle Lage zusammen.

Wildkamera fotografiert die Täter

Zumindest könnte nach dem jüngsten Fall Ende März Bewegung in die Ermittlungen kommen. Eine Wildkamera machte damals mehrere Aufnahmen der Täter. Zu sehen ist dabei eine Axt, die einer der Täter in seiner Hand hält. Die Männer auf den Bildern tragen helle Hosen, einer trägt eine Joggingshose der Marke Lacoste, gut zu erkennen an dem markentypischen Krokodil-Logo. Der andere trägt auffällige Schuhe der Marke Nike – vermutlich das Modell „Air Max Plus“. Die Polizei Leipzig bittet um Hinweise unter 0341/94600.