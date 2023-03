Am 5. März wäre der einstige Leipziger Nikolaipfarrer 80 Jahre alt geworden. Die Stiftung Friedliche Revolution und „seine“ Kirchgemeinde ehren ihn mit einem Konzert.

Leipzig. Sein Name ist untrennbar mit der Friedlichen Revolution 1989 in der DDR, mit Friedensgebeten und Montagsdemonstrationen in Leipzig verbunden: Christian Führer, fast drei Jahrzehnte lang Pfarrer an St. Nikolai, hätte am 5. März 2023 das 80. Lebensjahr vollendet. Mit einem Konzert in „seiner“ Kirche erinnern die Stiftung Friedliche Revolution und die Nikolaigemeinde am Sonntag an den am 30. Juni 2014 an den Folgen einer Lungenfibrose verstorbenen Seelsorger.