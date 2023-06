﻿17. Juni 1953 in Leipzig: Die Panzerspuren in der City haben „bedrückende Aktualität“

Leipzig. Sechs Tote, Dutzende Verletzte und Hunderte Eingekerkerte hat der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 der Leipziger Bürgerschaft gekostet – jahrzehntelang weitgehend totgeschwiegen durch die Machthaber in der DDR, die an diesem Tag um alles bangen mussten. Um diese Ereignisse dem Vergessen zu entreißen, haben am Sonnabend Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und der Leiter der Gedenkstätte Museum „Runde Ecke“; Tobias Hollitzer, zu einer dreiteiligen Gedenkveranstaltung eingeladen. Gemeinsam mit Zeitzeugen, Familienangehörigen von Opfern und interessierten Leipziger wurde an die damaligen Ereignisse erinnert der Opfer gedacht. Auch eine Fotoausstellung der Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ erinnert seit dem Wochenende an fünf Stellen in der Innenstadt an die Ereignisse vor 70 Jahren. Dort sind jetzt an Originalschauplätzen historische Aufnahmen zu sehen die zeigen, was sich an diesen Stellen beim Volksaufstand abgespielt hat. Die an Bauzäunen angebrachten Fotos und Texte sollen noch bis zum 11. Juli zu sehen – an diesem Tag war vor 70 Jahren der Ausnahmezustand beendet worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„In der Ukraine rollen wieder Panzer“

„Geschichte ist auch das, woran und wie wir uns erinnern“, sagte Oberbürgermeister Jung am Sonnabend kurz nach 15 Uhr im Salzgäßchen, wo die Kettenspuren eines T-34-Panzers in den Boden eingelassen sind. Sie erinnern an die Sowjetpanzer, die am 17. Juni 1953 an vielen Stellen der Stadt aufgefahren waren, um Demonstranten zu vertreiben, einer auch genau an dieser Stelle. „Diese Spuren haben bedrückende Aktualität“, so Jung. „Denn in der Ukraine rollen wieder Panzer, um Demokratie und Freiheit zu verhindern.“

Blumen wurden am Sonnabend auch am „Panzerspuren-Denkmal" im Salzgäßchen niedergelegt. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tobias Hollitzer betonte, die Erinnerung an die Ereignisse vom 17. Juni würde nicht nur verblassen. „Es wird offensiv versucht, die DDR nicht mehr als Diktatur zu benennen“, sagte er. „Wenn immer öfter von einem vermeintlich unpolitischen und diktaturfernen Alltag in der DDR die Rede ist, muss man fragen, warum die Menschen denn dann 1953 und 1989 unter bewusster Inkaufnahme von Schäden an Gesundheit und Leben gegen das SED-System protestiert haben und es beseitigen wollten?“ Deshalb sei es wichtig, nicht nur an Gedenktagen wie diesen immer wieder zu vermitteln, welche Auswirkungen die kommunistische Diktatur hatte, aber auch wie Einzelne ihre geringen Spielräume nutzten, um Widerstand zu leisten.

Ähnlich sah dies Anna Kaminsky, Direktorin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Nach dem Aufstand habe die SED-Diktatur in der DDR den größten Spitzelapparat des gesamten Ostblocks geschaffen, erinnert sie. Denn den Machthabern sei immer bewusst gewesen, dass ihr Regime den Volksaufstand am 17. Juni 1953 nur durch den Einsatz von Sowjetpanzern überlebt hat.

Auch ein 16-Jähriger wurde erschossen

Unter den Teilnehmern war auch ein Demonstrant mit einem Schild, auf dem er die kommunistische Diktatur der DDR mit den Jahren 2020, 2021 und 2022 verglich. Seine Botschaft: In diesen drei Jahren habe es im neuen Deutschland eine „Corona-Diktatur“ gegeben. Der Mann, der seinen Namen nicht nennen wollte, löste mit seinem Vergleich Widersprüche bei Umstehenden aus.

Am zentralen Leipziger Gedenkort in der Straße des 17. Juni – an dem sich einst ein Stasi-Gefängnis befand und am 17. Juni Inhaftierte befreit werden sollten – wurde ebenfalls Blumen niedergelegt. Zwei Schülerinnen aus der Südvorstadt erzählten, wie sie sich mit dem Thema „17. Juni 1953“ in der Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ beschäftigt haben. „Bis zum Beginn unserer Arbeit haben wir nichts von diesen Ereignissen gewusst“, so die 16-jährige Finja Bohr aus dem Immanuel-Kant-Gymnasium. Doch als sie auf das 16-jährige Opfer Paul Ochsenbauer stießen, sei ihr Interesse geweckt worden. Von dessen Schwester erfuhren sie, dass der Jugendliche ein Plakat mit dem Ausnahmebefehl des sowjetischen Stadtkommandanten abgerissen hatte und deshalb auf einen Transporter gezerrt worden war – 14 Tage später habe die Familie erfahren, dass er tot sei, vermutlich von sowjetischen Soldaten erschossen.

Die Schülerinnen Finja Bohr (rechts) und Hermine Schneider erzählen in der Straße des 17. Juni von ihren Recherchen zum Opfer Paul Osenbauer. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch der Zeitzeuge Thomas Reininger erzählte, was er als 12-Jähriger in Leipzig erlebt hat. „An den Straßenbahnen waren die Zeichen der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft durchgestrichen und die Losung ,Nieder mit der Regierung“ geschrieben worden“, erzählte er. In der Goethestraße seien drei Sowjet-Panzer zum Augustusplatz hochgefahren, hätten am Kroch-Hochhaus gehalten und die Demonstranten mit ihren drehenden Kanonenrohren eingeschüchtert. Als er am nächsten Tag in der Schule über das Erlebte reden wollte, habe der Lehrer das verboten.

Gedenkstättenleiter Tobias Hollitzer erläutert die Vorgänge, die sich beim Volksaufstand in der heutigen Straße des 17. Juni zugetragen haben. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Auf dem Südfriedhof wurden am Sonnabend Kränze niedergelegt. Dort waren am 20. Juni 1953 Todesopfer des Volksaufstandes aus dem damaligen Bezirk Leipzig eingeäschert worden, ohne dass die Angehörigen davon Kenntnis hatten oder dem zugestimmt hätten. Kultur-Bürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) erinnerte dort in Vertretung für Oberbürgermeister Jung an die Ereignisse vor 70 Jahren und Schüler verlasen die Kurzbiografien der insgesamt neun Todesopfer aus dem damaligen Bezirk Leipzig: Dieter Teich, Elisabeth Bröcker, Paul Ochsenbauer, Johannes Köhler, Eberhard von Cancrin, Erich Kunze, Herbert Kaiser, Gerhard Dubielzig und Joachim Bauer.

Zum Beispiel die des Transportarbeiters Kaiser, der am 17. Juni 1953 im Wachraum der Transportpolizei im Hauptbahnhof Polizisten entwaffnet hatte und nach seiner Verhaftung der sowjetischen Geheimpolizei übergeben worden war. Ein Militärtribunal verurteilte ihn bereits am 21. Juni 1953 zum Tode. Das Urteil wurde am 15. Dezember 1953 in Moskau vollstreckt und sein Leichnam auf dem Donskoje-Friedhof anonym eingeäschert.

LVZ