﻿Gefährlicher Staub rieselt auf Grundstücke: „Wir befürchten gesundheitliche Schäden“

Der Staub der abgerissenen Halberg-Gießerei im Leipziger Westen ist auf die benachbarten Grundstücke gerieselt. Der ist mittlerweile als gefährlich eingestuft. Anwohner und Kleingärtner sorgen sich um ihre Gesundheit.

Leipzig. In Leipzigs Gärten hat die Erntezeit begonnen. Auch in der malerischen Großstadt-Oase hinter dem Wohnhaus von Familie Kralisch an der Merseburger Straße in Rückmarsdorf grünt und blüht es, so weit das Auge reicht. Auf den endlosen Beeten der ehemaligen Gärtnerei warten zarte Kohlrabiknollen darauf, geschnitten, und saftige Erdbeeren, gepflückt zu werden. Die ersten roten Kirschen baumeln schon an den Zweigen. Alles, was das Gärtnerherz normalerweise höherschlagen lässt, löst bei Martin Kralisch diesmal allerdings nur eines aus: Verdruss.