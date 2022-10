﻿Vom goldenen Ei bis zur Geisterstadt: Wussten Sie das schon über Leipzig?

Warum schlägt das „Goldene Ei“ auf dem Augustusplatz zu seltsamen Zeiten? Was hat eine Geisterstadt in den USA mit Leipzig zu tun? Leipzig hütet so einige Geheimnisse. Die LVZ hat sie hier gelüftet:

Leipzig. Die Thomaskirche, das Leipziger Rathaus, die alte Innenstadt – Dinge, die Touristinnen und Touristen tagtäglich zum Staunen bringen, sind für die Bewohner der Messestadt längst altbekannt. Doch auch für manche gebürtige Leipzigerinnen und Leipziger hält die Stadt noch Geheimnisse bereit.

Fünf Dinge, die Sie vielleicht noch nicht über Leipzig wussten:

1. Das „goldene Ei“ auf dem Augustusplatz in Leipzig, das gar keins ist

Das berühmte goldene, eiförmige „Ding“ auf dem Augustusplatz sorgt unter Touristen immer wieder für verwunderte Blicke. Spätestens wenn das „Ei“ dann plötzlich läutet, wird aber klar: Bei dem Objekt handelt es sich nicht um eine Erinnerung an das Osterfest, sondern um eine Glocke – und die schlägt zu ganz besonderen Zeiten.

Sie wurde im Jahre2009 zum 20. Jahrestag der friedlichen Revolution errichtet und schlägt deswegen jeden Montag um 18.35 Uhr genau zwölfmal, denn zu dieser Uhrzeit versammelte sich die geschichtsprägende Demonstration am 9. Oktober 1989.

Den Rest der Woche ertönt die Demokratieglocke zwischen 8 und 20 Uhr einmal stündlich mit bis zu zwölf Schlägen – nach Zufallsprinzip.

Die „Demokratieglocke“ auf dem Augustusplatz ist ein Wahrzeichen Leipzigs. © Quelle: Andre Kempner

2. Wie man die Leipziger „Löffelfamilie“ zum Leuchten bringt

Die „Löffelfamilie“ ist eine der berühmtesten –und ältesten- Leuchtreklamen in Leipzig. Schon seit 1973 ziert sie die Giebelwand der Kunst- und Gewerbegenossenschaft Feinkost auf der Karl-Liebknecht-Straße, seit 1993 gilt sie sogar als Kulturdenkmal.

Jeden Abend nach Einbruch der Dämmerung leuchtet die Familie für 90 Minuten in bunten Farben. Doch auch darüber hinaus erhellt die Reklame manchmal die Nacht: Per SMS oder Anruf kann jeder selbst die vierköpfige Familie zum Leuchten bringen.

Mit einem Anruf an 0-900-5633335 oder einer SMS an 81190, Stichwort "Löffelfamilie", erstrahlt die Reklame für drei Minuten. Für einen Anruf werden 2,99 Euro pro Minute fällig, für eine SMS drei Euro. Diese Kosten werden genutzt, um die Löffelfamilie auch weiterhin zu erhalten, heißt es auf der Website.

Die Leipziger Löffelfamilie kann mit einer Spende zum Leuchten gebracht werden. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Seit kurzer Zeit können Fans ihrer Lieblingsreklame sogar bequem von Zuhause aus beim Löffeln zuschauen: Die "Löffelcam" streamt rund um die Uhr vom Gelände in der Leipziger Südvorstadt.

3. Wie aus Leipzig eine Geisterstadt wurde

Leipzig ist vor allem bekannt als lebendige Messestadt, als kulturelle Hochburg, als attraktives Ausflugsziel. Was wohl die wenigsten wissen: Leipzig gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch fast 4000 Kilometer entfernt an der russischen Grenze zu Kasachstan, und in der Ukraine, im ehemaligen sowjetischen Bessarabien.

Dieser Ort, der heute „Serpnewe“ genannt wird, auf Deutsch aber immer noch „Leipzig“ heißt, wurde 1814  von deutschen Kolonisten besiedelt. Etwa 80 Jahre später wanderten viele deutschstämmige Familien aus dem südosteuropäischen Leipzig aus in die Vereinigten Staaten von Amerika.

Im US-Bundesstaat North Dakota ließen sie sich 1896 nieder und gründeten ein neues Leipzig. Doch dort blieben sie nicht lang, wie die Nachfahren auf der Website des Ortes berichten: Nur 14 Jahre später siedelten die amerikanischen Leipziger um, denn in der Zwischenzeit wurde die Eisenbahnstrecke "Northern Pacific Railway" gebaut, die knapp 18 Kilometer entfernt lag.

Aus dem amerikanischen Leipzig wurde so eine Geisterstadt. Stattdessen entstand direkt an der Bahnstrecke eine neue Siedlung: Dieses „New Leipzig“ existiert auch heute noch und ist in der Umgebung vor allem für eines bekannt: Das Oktoberfest, ein musikalisches und kulturelles Highlight der Region, welches jedes Jahr im 274-Seelen Dorf gefeiert wird.

New Leipzig im US-Staat North Dakota © Quelle: Screenshot/Google Street View

4. Rekordverdächtig: Das Neue Rathaus

... hat mit 114 Metern nicht nur den höchsten Rathausturm in ganz Deutschland. Auch größenmäßig hat der Sitz der Leipziger Stadtverwaltung die Nase vorn: 2015 wurde es vom Rekord-Institut für Deutschland zum größten "zu diesem Zweck gebauten Rathaus (nach Anzahl der Zimmer)" gekührt – weltweit. Insgesamt 1.708 abgeschlossene Räume befinden sich im Neuen Rathaus und Stadthaus, bestätigten die Rekordrichter damals.

Das Neue Rathaus hat den höchsten Rathausturm Deutschlands. © Quelle: Zoonar.com/Marcus Friedrich via www.imago-images.de

5. Zum Arabischen Coffe Baum – Ein Kaffehaus mit Geschichte

Das historische Kaffeehaus „Zum Arabischen Coffe Baum“ in der kleinen Fleischergasse ist alt – das verraten zum einen die historische Fassade, aber auch die Ausstellungen, die Teil des Stadtgeschichtlichen Museums sind.

Wie alt die Einrichtung jedoch wirklich ist, wissen vermutlich die wenigsten: Schon vor fast einem halben Jahrtausend, im Jahre 1556, soll das Café zum ersten Mal erwähnt worden sein, heißt es auf der Website der Stadt. Seit 1711 sollen Leipziger und Besucher dort ihren Kaffee genießen. Nirgendwo in Deutschland gibt es ein älteres Kaffeehaus, auch europaweit gehört es somit zu den ältesten seiner Art.

Wegen Sanierungs- und Umbauarbeiten ist das Kaffeehaus „Zum Arabischen Coffe Baum“ aktuell geschlossen. © Quelle: Armin Kühne

Aktuell ist das Gasthaus wegen umfassender Sanierungs- und Umbauarbeiten jedoch geschlossen.

Kennen Sie noch mehr Leipziger Geheimnisse oder besondere Fakten über unser schönes Leipzig? Dann schreiben Sie uns gern eine Mail an cvd-online@lvz.de.

