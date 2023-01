﻿Leipzig gehört zu den Top 10 der höflichsten Städte Deutschlands

Leipzig. An der Supermarktkasse vordrängeln, Lärmbelästigung oder patziges Verhalten gegenüber Servicepersonal – all das kommt in Leipzig eher selten vor. Zumindest wenn man dem Ergebnis einer aktuellen Studie zu Höflichkeit in deutschen Großstädten glaubt.

Das britische Marktforschungsinstitut Censuswide hat im Auftrag der Sprachlernplattform Preply ein Höflichkeits-Ranking der 20 größten Städte Deutschlands erstellt. Leipzig ist dabei unter den Top 10 und belegt immerhin Platz sieben. Am höflichsten sind die Menschen den Ergebnissen zufolge in Bochum – gefolgt von Bremen und Hannover. Die sächsische Landeshauptstadt Dresden ist hingegen nach Negativ-Spitzenreiter Essen die unhöflichste Stadt in Deutschland, Frankfurt belegt den drittletzten Platz.

Die internationale Lernplattform Preply hat im Zeitraum vom 2. bis 7. November 2022 rund 1500 Menschen in den 20 größten Städten Deutschlands gefragt, wie höflich beziehungsweise unhöflich sie das Verhalten der Menschen an ihrem Wohnort empfinden. Dabei wurden Verhaltensweisen in Kategorien wie „In der Öffentlichkeit aufs Handy schauen“, „Laut Telefonieren“, „Sich in Warteschlangen vordrängeln“ oder „Kein Trinkgeld geben“ bewertet.

Leipziger Tourismusbranche freut sich

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie wurden außerdem gefragt, ob sie unhöfliches Verhalten eher bei Einheimischen, also in der Stadt Geborenen und Aufgewachsenen, oder bei Zugezogenen beobachten. In Leipzig war letzteres der Fall: Ein Großteil der Befragten schätzte das Verhalten von Menschen, die nicht aus Leipzig stammen, als besonders unhöflich ein.

Die Leipziger Tourismusbranche zeigt sich über das gute Abschneiden der Messestadt im Höflichkeits-Ranking erfreut. „Wir freuen uns, dass Leipzig zu den höflichsten Städten Deutschlands zählt“, so Andreas Schmidt, Sprecher der Leipzig Tourismus und Marketing (LMT) GmbH. „Das Ergebnis besitzt für uns aus touristischer Sicht einen hohen Stellenwert, da die Studie sehr professionell durchgeführt wurde“, erklärt er weiter.

Auch wieviel Trinkgeld beim Besuch im Restaurant gegeben wird und das Verhalten gegenüber dem Servicepersonal spielt im Höflichkeits-Ranking eine Rolle. So zeigen die Studienergebnisse, dass die Menschen in Bremen besonders großzügig sind und im Durchschnitt 9,8 Prozent Trinkgeld geben. In Leipzig ist mit 7,78 Prozent noch etwas Luft nach oben.