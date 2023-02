﻿Leipzig geht App: Stadt investiert 100 Millionen Euro in die Digitalisierung

Leipzig. Schnell mal einen Termin auf dem Amt vereinbaren, das Knöllchen bezahlen, das Schrottfahrrad auf dem Gehweg dem Abfalldienst melden oder einen Volkshochschulkurs buchen – das und noch vieles mehr wird die „Leipzig-App“ möglich machen, die bis Anfang kommenden Jahres an den Start gehen soll. Sie steht als eines von 31 Projekten auf der digitalen Agenda der Stadt, von der die Bürger ganz direkt profitieren werden.

„Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern sie soll den Menschen dienen“, sagte Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (CDU) am Mittwoch. „Wir nutzen digitale Instrumente, um unsere Stadt gemeinsam nachhaltig weiterzuentwickeln – gemeinsam mit Wirtschaft, Wissenschaft und Stadtgesellschaft.“ 100 Millionen Euro will Leipzig deshalb bis zum Jahr 2026 in die Digitalisierung investieren. Hier einige Projekte:

Leipzig-App

Leipzig geht App! Das Smartphone ist mittlerweile für die meisten Menschen der wichtigste Zugang zu digitalen Diensten. Die Leipzig-App wird daher den zentralen Zugang zu vielen Inhalten und Services der Stadt Leipzig ermöglichen und beispielsweise Nachrichten, Störungsmeldungen, Wetterwarnungen, Mängelmelder, Terminbuchungen, Zahlfunktionen, Kartendienste aus einer Hand bieten. Die App soll auch alle Plastikkarten der Stadt wie Leipzig-Pass, Jahreskarte für den Zoo oder der Bibliotheksausweis ersetzen können. Kosten: 230 000 Euro für Entwicklung, 40 000 Euro jährlich für den Betrieb. Die erste Ausbaustufe soll bis Anfang kommenden Jahres verfügbar sein, die zweite Stufe dann im September 2024.

Die Funktionen der Leipzig-App Bis Anfang 2024 soll die Leipzig-App an den Start gehen. Vorerst sind zwei Ausbaustufen geplant, die folgende Features beinhalten: News von der städtischen Homepage leipzig.de Veranstaltungskalender Störmelder für Gas, Strom und Wasser Wetterinformationen, Hitzewarnung, Feinstaubbelastung Warnmeldungen aus dem Modularen Warnsystem des Bundes Terminvereinbarung bei Behörden und Wartezeitenanzeige Buchung von Volkshochschulkursen Checkliste für werdende Eltern Online-Bezahlfunktion, unter anderem für Strafzettel, Gebühren und Volkshochschule Sitzungskalender der Stadtbezirksbeiräte und das Jugendparlaments Aktuelle Bürgerbeteiligungen Vereinsdatenbank Mängelmelder mit aktuellem Bearbeitungsstand der Anzeige Digitale Stadtkarte mit Standortanzeige und Wegweisung zu: öffentlichen Gebäuden, Parkplätzen, Park-and-Ride-Plätzen, Wohnungsnotfall- und Suchthilfen, Papierkörben, Altglascontainern, Alttextilcontainern, Wertstoffhöfen, Trinkwasserbrunnen, E-Ladesäulen, frei verfügbare WLAN-Plätzen, Weihnachtsbaumentsorgung und gesellschaftlichen Angeboten der Vernetzungsplattform afeefa.de Event-Ticketingsystem zu Veranstaltungen aus dem Veranstaltungskalender Digitaler Ausweis für die städtischen Bibliotheken Leipzig-Pass Beantragung von Sondernutzungserlaubnissen (zum Beispiel für Freisitze) Online-Gebrauchtwarenbörse der Stadtreinigung Standorte und Termine des Schadstoffmobils Chatbot – Kommunikation zwischen Bürger und Verwaltung

Breitbandausbau

Bis Ende 2026 soll überall in Leipzig ein Breitbandnetz verfügbar sein, das allen Leipzigerinnen und Leipzigern Zugang zu schnellem Internet (mindestens 100 Mbit/s) ermöglicht. Allein die Stadt gibt dafür 29 Millionen Euro aus. Hohenheida und Gottschein wurden bereits über ein vom Bund gefördertes Programm angeschlossen. Vodafone startet jetzt den Ausbau für 6500 Haushalte. Die Telekom baut massiv aus (100 000 Haushalte in 17 Stadtteilen bis 2025), die Deutsche Glasfaser ist derzeit in Knautkleeberg, Knauthain und Rehbach aktiv und die Deutsche GigaNetz bringt den östlichen Randlagen Liebertwolkwitz, Probstheida, Althen-Kleinpösna und Holzhausen schnelles Internet.

Öffentliches WLAN

Kostenfrei im Internet surfen soll innerhalb und außerhalb von kommunale Einrichtungen sowie an touristischen Orten verfügbar sein. Am Gohliser Schlösschen, vor dem Zoo und der Kongresshalle, am Stadthafen und Schreberbad, am Mendelssohn-Ufer und am Völkerschlachtdenkmal liegt Leipzig.FreeWifi schon an, im März kommt die Rennbahn Scheibenholz dazu. 30 weitere touristische Hotspots befinden sich aktuell in Prüfung, wobei die Entscheidung für Grassi-Museum und Agra-Park schon gefallen ist.

Schulen und Kitas

Die letzten 50 von 146 Schulen erhalten bis Ende Mai dieses Jahres einen Breitband-Internetanschluss. „Zum zeitgemäßen Lernen in Kita und Schule gehört der Umgang mit moderner Technik. Wir statten Einrichtungen für Kinder und Jugendliche so aus, dass junge Menschen auf den verantwortlichen Umgang mit der digitalen Welt bestmöglich vorbereitet werden“, sagte Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne). Viel Geld ist schon in Ausstattung der Schulen mit Tablets, Notebooks, PC und interaktiven Displays geflossen. In den nächsten Jahren bekommen Schulen und Kitas weitere 40 Millionen Euro für die Digitalisierung.

Verwaltung

Kindergartenanmeldung, Urkundenbestellungen und Terminbuchungen in Ämtern können bereits digital erledigt werden. In den nächsten Jahren sollen weitere vielgenutzte Verwaltungsdienstleistungen online gehen und damit rund um die Uhr verfügbar sein. 47 kommunale Dienste sind bereits digital nutzbar, 75 sollen es bis 2026 sein. 14,7 Millionen Euro will die Stadt in den nächsten vier Jahren dafür investieren. Immer mehr Menschen nutzen schon heute die digitalen Angebote. So werden inzwischen beispielsweise 30 Prozent der Wohngeldanträge online gestellt. In zwei Jahren soll auch der Leipzig-Pass online beantragt werden können. Ein entsprechendes Pilotprojekt mit ukrainischen Flüchtlingen lief erfolgreich. 5000 Leipzig-Pässe konnten auf diesem Wege an den Mann oder die Frau gebracht werden. Angst vor der Digitalisierung brauchen die Leipzigerinnen und Leipziger nicht zu haben. „Auch wenn wir städtische Dienste in immer größerer Zahl digital bereitstellen, werden wir auch weiterhin persönlich, für die Menschen ansprechbar sein“, verspricht Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning ( SPD).

Wirtschaft

In der Halle 7 in auf dem Spinnerei-Gelände verwirklicht die Kommune das Projekt Smart Infrastructure Hub, um Start-ups anzusiedeln, da das bisherige SpinLab mittlerweile aus allen Nähten platzt. Schülke: „Die IT macht in Leipzig bereits zwei Milliarden Euro Umsatz, so viel wie BMW und Porsche und die dazugehörigen Zulieferer zusammen.“ Der Hub (Investitionskosten: 10 Millionen Euro) soll der Branche helfen, weiter zu wachsen. Seit Jahresbeginn ist die Stadt Eigentümerin der Halle 7, nächstes Jahr soll gebaut, 2025 dann eröffnet werden.

Im Februar soll der Stadtrat die Digital-Agenda beschließen.