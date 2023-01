﻿Krisentreffen zu gekürztem Notdienst in Leipziger Kleintierklinik

Leipzig. Die geplante Einschränkung der Notdienste an der Kleintierklinik der Universität Leipzig hat viele Proteste hervorgerufen. So forderte der Verein Tiernothilfe Leipzig, der häufig nachts verletzte Vierbeiner aufnimmt und versorgt, ein schnelles Handeln der Politik. „Seit Jahren hat Professor Gerhard Oechtering als Klinikleiter auf die wachsenden Probleme hingewiesen“, erinnerte Vereinschefin Katrin Thiemicke. „Aber passiert ist leider nichts. Weil niemand reagiert hat, musste die Klinik jetzt diesen Schritt gehen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon bisher seien Besitzer von schwer kranken Hunden, Katzen oder anderen Haustieren oft mehr als 100 Kilometer gefahren, um bei Notfällen in der Nacht oder am Wochenende kompetente Hilfe in Leipzig zu erhalten. „Wenn jetzt auch noch die Uni aus dem System aussteigt, ist das einerseits verständlich, aber andererseits eine Katastrophe für unsere Tiere“, warnte Thiemicke.

Fünf Kliniken in Sachsen stellte Nachtdienste ein

Erst im vergangenen Herbst hatte die tierschutzpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag, Susanne Schaper, eine Anfrage zur Notfallversorgung an Sachsens Regierung gestellt. In der Antwort räumte das Sozialministerium ein, dass in Sachsen seit 2017 fünf private Kliniken ihren 24-Stunden-Notdienst für Haustiere (und damit auch den Status als Klinik) aufgegeben haben. Allein im Juni 2022 betraf das die jeweils letzten Versorger in Dresden, Stolpen und Marienberg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Sachsen-Anhalt gibt es mittlerweile gar keine Tierklinik mehr, die rund um die Uhr arbeitet, räumte Falk Salchert von der dortigen Tierärztekammer ein. In Sachsen sind es aktuell noch drei: nämlich als einziger Maximalversorger die Einrichtung der Universität Leipzig, zudem private Kliniken in Panitzsch bei Leipzig und in Crimmitschau bei Zwickau.

Lesen Sie auch

Am vergangenen Wochenende teilte Professor Oechtering jedoch mit, dass die renommierte Kleintierklinik der Universität ab dem 1. Februar 2023 ihren Notdienst massiv einschränken muss. Statt rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche könnten die Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen dann nur noch Montag bis Freitag von 7.30 bis 15 Uhr aufgenommen werden.

Landestierärztekammer muss für Ersatz sorgen

Die Landestierärztekammer Sachsen muss nun für einen ausreichenden Ersatz in der übrigen Zeit durch niedergelassene Berufskollegen sorgen, was aber als sehr schwierig gilt. „Unsere persönliche Meinung? Die Aufrechterhaltung der Notfallversorgung der Tiere, egal welcher Größe, ist Pflicht der gesamten Tierärzteschaft. Es funktioniert nur, wenn alle ihren Anteil haben“, schrieb dazu jetzt die Gemeinschaftstierarztpraxis aus dem Leipziger Kolonnadenviertel auf Instagram. „Ehemalige Kliniken mit ihren top ausgebildeten Kollegen, die die technischen und medizinischen Möglichkeiten haben, besonders schwere Fälle zu retten, sollten sich nicht davor drücken dürfen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Untersuchung in der Leipziger Kleintierklinik: Statt rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche könnten die Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen nur noch Montag bis Freitag von 7.30 bis 15 Uhr aufgenommen werden. © Quelle: Andre Kempner

Das sächsische Wissenschaftsministerium erklärte gegenüber der LVZ, dass sich die Gewährleistung einer durchgängigen Tier-Notfallversorgung in Mitteldeutschland in den vergangenen Jahren immer mehr auf die Universität Leipzig konzentriert habe. „Der Einzugsbereich von Patienten, die auf die Notdienste der Tierkliniken der Veterinärmedizinischen Fakultät angewiesen sind, umspannt mittlerweile Nordbayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Nordhessen, Berlin und Brandenburg“, so Sprecher Falk Lange.

Zeitnahe Gespräche im Sozialministerium

Das in der Folge stark erhöhte Patientenaufkommen sei „eine Mammutaufgabe und für eine Tierklinik der Universität Leipzig allein nicht leistbar“. Zumal diese weitere Kernaufgaben erfüllen müsse – wie die Tierärzteausbildung und bei der Forschung. Die jetzt entstandene, schwierige Situation habe weder die Universität Leipzig noch der Freistaat Sachsen verursacht, betonte Lange. „Unter Federführung des Sozialministeriums wird in den nächsten Wochen zur Gesamtsituation der klinischen Notfallversorgung für Tiere beraten – mit dem Ziel, diese perspektivisch wieder zu verbessern.“

Der Einzugsbereich der Patienten der Leipziger Kleintierklinik umspannt mittlerweile neben Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt auch Nordbayern, Nordhessen, Berlin sowie Brandenburg. © Quelle: IMAGO/Rico THUMSER

An der Alma Mater selbst fand bereits am Montag ein weiteres Krisentreffen statt. „Wir setzen alles daran, die so dringend benötigte Notfallversorgung in der Klinik für Kleintiere schnellstmöglich wieder in Gang zu bringen, denn wir wissen, wie wichtig dieses Angebot für Tierhalterinnen und Tierhalter in der Stadt Leipzig und weit darüber hinaus ist“, sagte die Rektorin Eva Inés Obergfell im Anschluss. Sie begrüße es sehr, dass sich auch die sächsische Staatsregierung des Problems annehme und eine Lösung herbeiführen wolle, betonte die Professorin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rektorin verweist auf aktuell zu wenig Personal

Momentan gebe es zu wenig Personal, um die in der Vergangenheit stark gestiegene Zahl der Notfälle zu behandeln. „Die Klinik für Kleintiere ist von diesem Problem besonders stark betroffen, da in der Region zahlreiche Tierkliniken, die sich bislang an der Notfallversorgung beteiligt haben, ihren Klinikstatus aufgegeben und sich aus der Notfallversorgung weitestgehend zurückgezogen haben“, erklärte Obergfell. Daher hatte sich in der jüngeren Vergangenheit das Patientenaufkommen in der Klinik für Kleintiere der Universität Leipzig kontinuierlich und drastisch erhöht.

Laut Angaben der Linken-Politikerin Schaper sind die Ausbildungszahlen bei Tierärztinnen und Tierärzten konstant geblieben. „Allerdings sind 90 Prozent der Fachkräfte weiblich – sie arbeiten eher in Teilzeit, weil sie Beruf und Familie unter einen Hut bringen müssen. Auch das Arbeitszeitgesetz erschwert die Situation, weil 24-Stunden-Notdienste anders als in der Humanmedizin kaum möglich sind.“