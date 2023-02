Hochwertiger Geländewagen im Zentrum Nord gestohlen

Leipziger Jobcenter setzt Rotstift bei Beschäftigungsförderung an

Die Zahl der Arbeitsgelegenheiten für schwer vermittelbare Langzeitarbeitslose in Leipzig wird in diesem Jahr um mehr als die Hälfte gekürzt. Auch der Möbeldienst des Caritasladens in Grünau steht dadurch vor dem Aus.