Leipzig: Gesamte Kühlanlage eines Supermarktes fällt nach Diebstahl aus

Leipzig. Nach einem Diebstahl in einen Supermarkt in Reudnitz-Thonberg ist am Dienstag die gesamte Kühlanlage des Geschäftes ausgefallen. Sämtliche Lebensmittel in dem Markt, die kühl oder tiefgekühlt gelagert werden müssen, mussten daraufhin entsorgt werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Sachschaden im Supermarkt von etwa 20.000 Euro

Denn Angaben nach hatten es die unbekannten Täter auf ein zwei Meter langes Kupferrohr abgesehen. Durch den Diebstahl lief Kühlflüssigkeit aus, was die gesamte Anlage lahmlegte. Das Rohr hatte einen Wert im niedrigen dreistelligen Bereich. Der Sachschaden wird gegenwärtig allerdings laut Polizeiangaben auf 20.000 Euro geschätzt.