Leipzig gibt Millionenbetrag für Geh- und Radwege aus

Leipzig. Damit Fußgänger und Radfahrer in Leipzig besser vorankommen, wurden im vergangenen Jahr diverse Geh- und Radwege saniert. Nach eigenen Angaben bezahlte die Stadt insgesamt fast 1,5 Millionen Euro für Instandsetzungen – zusätzlich zu weiteren Baumaßnahmen in der Verkehrsinfrastruktur.

Von Baalsdorf bis nach Leutzsch

Mit einer Summe von 1,1 Millionen Euro hat die Stadt Gehwege auf einer Fläche von 11.000 Quadratmetern saniert. Die insgesamt 61 Einzelmaßnahmen fanden dabei in ganz Leipzig statt, zum Beispiel auf der Brandiser Straße, am Dorfanger in Baalsdorf oder am Gehweg an der Pfingststraße in Leutzsch. Außerdem standen Gehwege zu Kindertagesstätten im Fokus. So zum Beispiel in Sellerhausen-Stünz im Leipziger Osten oder in Grünau-Nord im westlichen Teil der Messestadt.

Laut Friedemann Goerl, dem Fußverkehrsverantwortlichen der Stadt Leipzig, sind in den vergangenen Jahrzehnten mehr Fußwege kaputtgegangen, als saniert werden konnten. „Wichtig ist hierbei, Schritt für Schritt in ein erhöhtes Instandsetzungstempo zu kommen“, so Goerl in einer Mitteilung.

Leipzig: 2,3 Kilometer Radwege erneuert

Um die Routen für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer sicherer zu gestalten, sind auch mehrere Radwege saniert worden. Auf einer Gesamtstrecke von 2,3 Kilometern hat die Stadt die Asphaltdecke von Radwegen erneuert. Der längste Abschnitt befand sich auf der Antonienstraße zwischen dem Kantatenweg und der Küchenholzallee. Hier hatten sich auf einer Länge von mehr als 400 Metern Risse im Belag gebildet. „Gerade jedoch mit den kleinen Maßnahmen können an vielen Stellen im Radverkehrsnetz große Komfortgewinne für den Radverkehr erzielt werden, die das Radfahren im Sinne der Mobilitätsstrategie 2030 attraktiver machen“, wie Dr. Christoph Waack, Radverkehrsbeauftragter der Stadt Leipzig, sagt. Die Sanierungskosten beliefen sich auf 327.000 Euro.

Verbesserungen der Barrierefreiheit

Im Stadtgebiet wurden zudem 36 verschiedene Bordsteine im Zeichen der Barrierefreiheit abgesenkt, unter anderem in Grünau und in Connewitz. Die Kosten für die Baumaßnahmen beliefen sich auf 70.000 Euro.