﻿Leipzig gibt eine Million Euro für private Balkon-Solaranlagen

Kostenfrei bis 07:36 Uhr lesen

Veranstaltungsüberblick

Wer Abkühlung mit Feierlaune verbinden will, hat in diesem Sommer in den Freibädern des Altenburger Landes reichlich Gelegenheit. Ein Überblick über die Top-Veranstaltungen am Beckenrand, Preise und Öffnungszeiten.