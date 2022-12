Wetterdienst warnt vor glatten Straßen – Lage entspannt sich

Wie schon am Freitag war der Winterdienst auch am Samstag in Leipzig im Einsatz.

Leipzig. Der Deutsche Wetterdienst hat am Samstag vor Glätte in Sachsen gewarnt. Grund dafür ist überfrierende Nässe oder gefrierender Sprühregen bei Temperaturen um zwei Grad minus, so der DWD. Um die Straßen vor Glätte zu schützen, war die Leipziger Stadtreinigung seit 1.30 Uhr mit 15 Fahrzeugen und 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Einsatz.

Wie schon in der Nacht hatte es bereits am Freitag in Leipzig geschneit und etwa acht Zentimeter Neuschnee gegeben. Das führte teils zu Unfällen. Am Abend haben sich zudem mehrere Menschen eine Schneeballschlacht am Connewitzer Kreuz geliefert, weswegen die Straßenbahnen zwischenzeitlich umgeleitet wurden.

Laut Wetterdienst könnte es auch am Samstagabend wieder glatt werden. Vereinzelt sei mit Schneegriesel oder gefrierendem Sprühregen zu rechnen. Danach lockert sich die Lage etwas: Am Sonntag bleibt es der Vorhersage nach zwar bedeckt, die Temperaturen können aber wieder in den Plusbereich auf bis zu 6 Grad steigen. Montag liegen die Höchstwerte dann bei 4 bis 6 Grad.

Von jhz