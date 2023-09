Demo „Global Space Odyssey“ tanzt am Samstag durch Leipzig

Leipzig. Die Demonstration „Global Space Odyssey Leipzig“ zieht am Samstag, den 16.9., durch die Stadt. Die Veranstaltung bezeichnet sich selbst als „kritische, bunte und laute“ Demonstration für „club/veranstaltungspolitische Themen“ – in diesem Jahr mit einem Schwerpunkt auf Klimapolitik. Start ist um 12 Uhr am Connewitzer Kreuz.

Leipzig am Samstag: Tanzen für die Clubkultur und das Klima

In einer konsumorientierten Gesellschaft stehe auch die Clubszene „in der Verantwortung, sich dem klimatisch-ökologischen Kollaps entgegenzustellen“, heißt es von den Veranstalterinnen und Veranstaltern der Global Space Odyssey (GSO). Eine lebenswerte Zukunft sei wichtig, denn Leben, Tanzen und Musik seien untrennbar, wie die GSO ihre diesjährige Zusammenarbeit mit der Leipziger Klimabewegung begründet.

Die tanzende Klima-Club-Demo startet um 12 Uhr am Samstag in der Kochstraße am Connewitzer Kreuz. Von dort ist eine Route über die Karl-Liebknecht-Straße bis zum Wilhelm-Leuschner-Platz vorgesehen, wo eine Zwischenkundgebung um 14 Uhr angedacht ist. Über den Ring zum Augustusplatz bewegen sich die Demonstrierenden in den Täubchenweg bis schließlich an ihr Ziel, den Wilhelm-Külz-Park am Völkerschlachtdenkmal.

Schon am Freitag, den 15.9., gibt es eine Demonstration, die auf klimapolitische Ziele aufmerksammachen soll: Fridays For Future hat einen weiteren Klima-Streik angekündigt.

