Laufen für den guten Zweck oder Playback zum Selbstzweck: Fünf besondere Tipps fürs Wochenende

Ein basslastiges Konzert im Werk 2, ein schräges Herbstfest in Ilses Erika, ein Benefiz-Lauf am Auensee – diese und noch weitere Tipps für ein spannendes Wochenende in Leipzig stehen hier.

Am Freitag im Werk 2 in Leipzig: Dub Spencer & Trance Hill.

Leipzig. Eine abgefahrene Playback-Show steigt im Wohnzimmerclub Ilses Erika, ordentlich was auf die Ohren gibt’s auch im Werk 2. Wer es aber still und ein bisschen geheimnisvoll mag, bekommt dank einer Nachtwanderung ebenfalls etwas geboten. Hier sind die fünf LVZ-Tipps für ein schönes November-Wochenende in Leipzig.

Für Clubgänger: Kult-Fest in Ilses Erika

Kultverdächtig: Im Ilses Erika machen sich Werner Hirte und andere Clubmitglieder mit einer Playback-Show zur Feile. © Quelle: Ilses Erika

Das Team des Leipziger Wohnzimmer-Clubs Ilses Erika ist bereit, sich zur Feile zu machen. Wenn am Samstag das „Bunte Ilses Erika Herbstfest der Popmusik“ gefeiert wird, steigt das Personal unter den Pseudonymen Max Kinski, Karl Blau und Werner Hirte auf die Bühne, um Pop-Performances mit dem Gütesiegel 100 Prozent Playback abzuliefern; das DJ-Team spielt Pop-Hymnen aller Hemisphären. Um 23 Uhr geht’s los, auch das Publikum kann mitmachen und sich melden. Discokugel-konformer Glitzerfummel ist sehr erwünscht.

Für Familien: Glühwürmchenumzug an Red-Bull-Arena

Der diesjährige Glühwürmchenumzug an der © Quelle: Dirk Knofe

An die Laternen, fertig, los: Am Freitag laden die Kirchen anlässlich des Martinstages vielerorts zum Laternenumzug ein. Aber auch am Samstag ziehen Gruppen von Kindern durch die Straßen – zum Beispiel beim Glühwürmchenumzug an der Red-Bull-Arena ab 18 Uhr. Wer vorher noch basteln möchte, ist am Samstag am Völkerschlachtdenkmal genau richtig. Hier können Kinder ab 10 Jahre Laternen und Fensterbilder basteln. Beginn ist um 10 Uhr. Materialkosten 4 Euro. Anmeldung per E-Mail an besucherservice@voelkerschlachtdenkmal-leipzig.de oder per Telefon 0341 241687142.

Für Kulturhungrige: Dub-Reggae im Werk 2

Am Freitag im Werk 2 in Leipzig: Dub Spencer & Trance Hill präsentieren ihr neues Album in Leipzig. © Quelle: fotosolar

Schweißtreibende Shows der Sonderklasse garantieren Dub Spencer und Trance Hill. Seit 20 Jahren mixen sie Dub-Komponenten mit Elektronik und Psychedelischem. Die europaweit gefeierte Band wird am Freitag im Werk 2 ihr Album "ImagoCells" vorstellen, das Trance auf dieselbe Stufe mit Dub stellt. Dass da auch immer eine Spur Humor im Spiel ist, beweist schon der Name der Combo, der zwei schlaggewaltigen Typen aus Italo-Western entlehnt ist. Beginn ist um 20 Uhr, im Vorverkauf kosten die Karten 15,40 Euro.

Für Entdecker: Nachtwanderung in Großzschocher

Tiere beobachten in Dämmerung und Dunkelheit: Mit etwas Glück lässt sich bei der Nachtwanderung in Großzschocher auch ein Kauz beobachten. © Quelle: dpa

Welche Tiere begegnen uns im nächtlichen Wald, die uns sonst verborgen bleiben? Wie fühlt es sich an, im Dunkeln durch den Wald zu streifen statt am Tag? Herausfinden kann man dies bei der Nachtwanderung der Wildnisschule Aeracura in Großzschocher am Sonntag ab 16 Uhr. Mit kleinen Übungen und Spielen wird die Wahrnehmung für den nächtlichen Wald und seine Geräusche geschult. Aeracura verspricht eine geheimnisvolle und aufregende Atmosphäre, über die sich die Teilnehmer zum Schluss am Lagerfeuer austauschen können. Die rund dreistündige Wanderung kostet für Erwachsene 26 Euro, für Kinder und Jugendliche 21 Euro. Anmelden kann man sich auf wildnisschule-aeracura.de.

Für Aktive: Benefiz-Lauf am Auensee

Zugunsten des Vereins Bemmchen wird am Auensee am Sonntag ab 10 Uhr gelaufen. © Quelle: Hendrik Schmidt

In jedem Jahr unterstützt die Initiative "Laufen geht immer" mit einer Benefiz-Sportveranstaltung ein Projekt. Diesmal ist es der Verein Bemmchen Leipzig, der sich dafür einsetzt, dass Kinder an Oberschulen ein gesundes und kostenloses Schulfrühstück erhalten. Der Benefiz-Lauf am Sonntag auf der August-Bebel-Kampfbahn am Auensee bietet vier verschiedene Streckenlängen: von 400 Metern bis 9,4 Kilometern. Beginn ist um 10 Uhr. Das Startgeld liegt bis Samstag bei 7 Euro für Leute bis 16 Jahre und bei 14 Euro für Teilnehmer über 16. Am Lauftag sind bis eine Stunde vor dem Start noch Nachmeldungen möglich. Dann sind 2 Euro zusätzlich zu zahlen. Alle Infos stehen im Internet unter www.laufen-geht-immer.de.

Von LVZ