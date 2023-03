Führen Spuren nach Berlin? Polizei sucht nach vermisster Greta K. aus Leipzig

Die Polizei sucht nach Greta K. aus Leipzig-Stötteritz. Das Mädchen ist zwölf Jahre alt und wurde zuletzt am Freitag in der Kommandant-Prendel-Allee gesehen.

Leipzig. Wo ist die zwölfjährige Greta K. aus Leipzig? Die Polizei schaltet nun die Öffentlichkeit bei der Suche ein und bitte um Hinweise aus der Bevölkerung. Das Mädchen wurde letztmalig am Freitag, den 24. März, in der Kommandant-Prendel-Allee gesehen, wo sie auch lebt.

Alle Maßnahmen der Polizei, so zum Beispiel die Überprüfung aller bekannten Kontaktadressen oder der Einsatz eines Fährtenhundes blieben erfolglos. Ein Hinweis deute darauf hin, dass sich Greta am Freitagabend in Berlin im Bereich der Rügener Straße befunden hat, so die Polizei in einer Mitteilung.

Die zwölfjährige Greta K. aus Leipzig wird seit dem 24.3.2023 vermisst. © Quelle: Polizei

Da aktuell keine weiteren Anhaltspunkte auf den Aufenthaltsort des vermissten Kindes vorliegen, wendet sich die Polizeidirektion Leipzig nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Suche nach ihr.

Greta K. wird wie folgt beschrieben:

schlanke Statur

1,65 Meter bis 1,70 Meter groß

rote Haare, auf ca. 5 mm abrasiert

mit schwarzem Hoodie und brauner Hose bekleidet

hat eventuell ein rotes Mountainbike sowie einen Rucksack mit Blumenmotiv bei sich

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Zeuginnen, die mit Greta Kontakt hatten oder sie eventuell gesehen haben und wissen, wo sie sich aufhalten könnte. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.