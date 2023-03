Alleinerziehende und Zahnmedizinexpertin Grit Azendorf: „Ich bin nicht nur im Sternzeichen eine Löwin“

Leipzig. „Ich bin nicht nur im Sternzeichen eine Löwin“, sagt Grit Azendorf, Alleinerziehende von drei Söhnen und elfjährigen Zwillingsmädchen. „Meine Kinder und meine Arbeit als zahnmedizinische Fachangestellte sind mein Leben. Beides muss nebeneinander funktionieren“, betont die Leipzigerin. Dass die heute 51-Jährige ihren Alltag ohne Partner rockt, war nicht geplant. Mit 25 hat sie mit ihrem damaligen Ehemann eine Familie gegründet. „Als unser erstes Kind auf die Welt kam, war das ein großer Umschwung. Raus aus dem Job und rein in die Verantwortung für den Kleinen“, sagt sie rückblickend.

Ohne ihre Eltern wäre vieles schwerer gewesen: „Mama und Papa waren immer für uns da. Wegen kranker Kinder habe ich in der Arbeit nie gefehlt“, erzählt die Angestellte. Nach dem Tod ihrer Mutter vor drei Jahren sei der zweitälteste Sohn zu einer wichtigen Stütze geworden. Heute ist Christian 24 und kümmert sich neben seinem Studium auch um seine drei jüngeren Geschwister, kocht und hängt die Wäsche auf. Ohne seine Hilfe könnte die Alleinverdienende, die an drei Tagen erst nach 20 Uhr vom Dienst kommt, ihre 37 Wochenstunden nicht erbringen.

„Seit dem vergangenen Sommer kann ich mich mehr auf meinen Beruf konzentrieren, mein Wissen erweitern, um später mehr Geld zu verdienen und im Alter allein klarzukommen“, erklärt sie ihr berufliches Engagement. Einziger Wermutstropfen: Die Kurse muss sie selbst zahlen. Nur Arbeitslose bekommen einen Bildungsgutschein.

„Hauptsache, wir bleiben alle gesund“, lautet ihr größter Wunsch. „Wir sind ein Dream-Team. Mit Höhen und Tiefen. Wir halten zusammen, die Großen und die Kleinen.“ Was hat sie vom Leben gelernt? Immer positiv bleiben! „Ich bin stolz auf das, was ich geschafft habe. Und wenn es in meiner Straße wegen der unterschiedlichen Hautfarben meiner Kinder Getuschel gibt, verteidige ich sie wie eine Löwin.“

