Großbrand bei Recyclingfirma Alba in Leipzig: Ermittlungen wegen Verdachts auf Brandstiftung

Leipzig. Wegen eines Großbrands ist die Leipziger Feuerwehr am Freitagabend in die Rückmarsdorfer Straße ausgerückt. In einer dort angesiedelten Recyclingfirma war ein Feuer ausgebrochen sein. Eine entsprechende Warnung wurde per Warn-App an die Leipziger Bürgerinnen und Bürger geschickt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anwohner sollen Fenster geschlossen halten

Fotos und Videos zeigen eine riesige dunkelgraue Rauchwolke über der Stadt. Deswegen sollen Anwohnerinnen und Anwohner in Böhlitz-Ehrenberg und Rückmarsdorf ihre Fenster und Türen geschlossen halten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Feuerwehr zog der Qualm in Richtung der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt. Das Feuer sei unter Kontrolle, aber die Löscharbeiten werden noch einige Stunden andauern, hieß es am Freitagabend. Die Feuerwehr war mit 85 Einsatzkräften vor Ort.

Halle mit Abfall steht in Flammen

Auch die Polizei war im Einsatz, um die Arbeit der Feuerwehr zu sichern. Ersten Informationen zufolge stand eine Halle mit Abfall der Recyclingfirma in Vollbrand, teilte ein Sprecher am Abend auf Anfrage der LVZ mit. Die Meldung über das Feuer sei gegen 19.30 Uhr eingegangen.

Die Feuerwehr Leipzig informierte am Samstagmorgen über den Kurznachrichtendienst X, dass die Löscharbeiten die ganze Nacht angedauert haben. Die betroffene Halle sei beräumt worden, um alle Glutnester zu löschen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuell finden noch Nachlöscharbeiten statt. Der Bereich der Rückmarsdorfer Straße ist noch immer für den Verkehr gesperrt, hieß es. Während der Löscharbeiten musste die Merseburger Straße zwischen der Saalfelder Straße und dem Kreuzungsbereich zur Ludwig-Hupfeldstraße voll gesperrt werden.

Wie die Polizei mitteilte, ist bei dem Feuer niemand veletzt worden. Die Höhe des Sachschadens lasse sich noch nicht beziffern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Branddelikts aufgenommen. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers wird geprüft.

LVZ