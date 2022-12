An einem virtuellen Haltepunkt steigen Menschen in eines der Fahrzeuge und fahren zu LVB-Haltestellen oder anderen Zielen. Mit den Flexa-Shuttles wollen die Leipziger Verkehrsbetriebe den öffentliche Nahverkehr flexibler machen – nun auch im Südwesten der Stadt. Dort lässt sich eine große Nachfrage nachweisen.

Leipzig. Ganz im Alltag integriert ist es wohl noch nicht. „Wir fahren heute das erste Mal, es hat aber gut geklappt“, sagt Beate Neumann, die in der Thomas-Müntzer-Siedlung wohnt und gemeinsam mit Renate Ernst das neue Flexa-Angebot ausprobiert. Das gibt es seit dem 1. November auch im Leipziger Südwesten und in Leutzsch. Das Prinzip: Bewohner von Ortsteilen am Stadtrand können über eine App oder per Telefon einen Sitz in einem Kleinbus buchen, der sie abholt – zu den üblichen Preisen des öffentlichen Nahverkehrs.