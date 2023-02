﻿Mehr Plätze, mehr Möglichkeiten: Leipzig-Grünau bekommt ein neues Jugendhilfezentrum

Im Leipziger Stadtteil Grünau laufen die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung eines neuen Jugendhilfezentrums. Am 17. März ziehen die ersten Wohngruppen in die Liliensteinstraße 1 ein. Das sanierte Objekt bietet viele Möglichkeiten für familientherapeutische Maßnahmen – und der Bedarf dafür ist gestiegen.

Leipzig. Noch stapeln sich die angelieferten Möbel, noch krümmen sich die Matratzen in Rollenform, doch die Wohnlichkeit liegt schon in der Luft. Am 17. März soll das neue Haus St. Hilarius in der Liliensteinstraße 1 bezogen werden. Ein großer Entwicklungsschritt für die Jugendhilfeeinrichtung der Caritas in Leipzig-Grünau, die nun zum Jugendhilfezentrum wächst.