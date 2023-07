﻿„Vor dem Anblick habe ich Angst“: Mehrere Kleingärten brennen in Leipzig-Grünau ab

Leipzig. Dichter Rauch liegt über dem Leipziger Stadtteil Lausen-Grünau und verteilt sich in den Straßen der Wohnsiedlung. Überall riecht es nach Qualm. Feuerwehrautos rasen am Donnerstagnachmittag im Minutentakt die Schönauer Straße hinunter, auf dem Weg zur Kleingartensiedlung „Lerchenhain“. Denn nebenan brennt ein Feld. Inzwischen haben die Flammen auch auf die Gartenanlage übergegriffen.

Aus dem gesamten Stadtgebiet rücken Löschfahrzeuge an. Gegen 16 Uhr ist die Feuerwehr mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Von allen Seiten legen sie Schläuche in Richtung der Brandstellen. Sie versuchen, so gut es geht, zum Feuer durchzukommen. Aber die Situation ist unübersichtlich. Auch für die Pächter der Anlage, die das Geschehen aus einiger Ferne beobachten. Einige von ihnen müssen dabei zusehen, wie gerade ein Teil ihres Lebens in Flammen aufgeht.





Zerstörtes Lebenswerk

Welche Gärten tatsächlich betroffen sind, ist lange Zeit ungewiss. „Die Polizei lässt uns nicht durch“, ruft ein Mann, der eine Parzelle in der Nähe des Feldes gepachtet hat. „Ich habe keine Information, ob mein Garten schon abgefackelt ist.“ Er zuckt mit den Schultern. Viele telefonieren mit Freunden und Nachbarn, versuchen zu erfahren, wo genau sich die Flammen ausbreiten. Videos und Fotos werden verschickt und ausgewertet.

Gabi Bethmann steht mit ihrem Mann ein paar Meter abseits der Gruppe. Sie ist bereits sicher: „Unser Garten ist definitiv betroffen.“ Sie kämpft mit den Tränen. Das habe sie bereits auf Bildern gesehen, die ihr Freunde geschickt hatten. „Seit über 20 Jahren haben wir den Garten. Wir haben dort viel Zeit verbracht – auch mit unserer Enkelin.“ Jetzt bleibe ihnen nichts anderes übrig, als abzuwarten und zu schauen, was noch übrig geblieben ist. „Vor dem Anblick habe ich Angst“, sagt Bethmann und senkt den Kopf.

Löscharbeiten dauern bis in die Abendstunden

Zur gleichen Zeit kämpfen die Feuerwehrleute im Inneren der Gartensparte gegen den Brand. Aus verschiedenen Ecken steigt Rauch auf. Flammen schlagen aus einzelnen Lauben. „Aktuell brennen sechs bis sieben Hütten“, sagt Einsatzleiter Christof Schultheiß am späteren Nachmittag. „Wir versuchen von allen Seiten, das Feuer händisch zu bekämpfen.“ Auch in den Abendstunden ist der Brand zunächst noch nicht gelöscht.

Ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge brachen die Flammen an einer Stelle auf dem Feld nahe des Kulkwitzer Sees aus. „Der Wind hat den Feldbrand dann in die Gartenlauben reingetrieben“, sagt Schultheiß.

„Riesige Rauchwand“

Für die Pächter im Kleingartenverein sind es bange Stunden. „Für viele hier ist das sehr dramatisch“, berichtet Dieter Stöber. Er steht weiter hinten in der Sparte und beobachtet den Brand aus der Ferne. Viele seien im Urlaub und können nicht selbst nach dem Rechten sehen. Sein Garten liegt in zweiter Reihe, ist nicht betroffen.

Kleingärtner Dieter Stöber schaut nach seinem und dem Garten von Bekannten. © Quelle: Wolfgang Sens

Anders sieht es für Tanja Schwärzer und ihren Mann aus. Sie haben einen Garten in der ersten Reihe zum Feld. Ob und inwieweit ihr Garten brennt, wissen sie nicht. „Die erste Rauchentwicklung war so heftig, dass eine riesige Rauchwand über die Gärten zog“, erzählt sie. Von Freunden wurde sie über den Brand informiert. „Wir hatten den ruhigsten Garten von allen“, sagt sie. „Wir haben alles mit viel Liebe hergerichtet und zwei Jahre lang renoviert. Jetzt ist vermutlich nichts mehr übrig.“

Immer wieder legt sich neuer Rauch über die Gartenanlage, wird weniger, steigt dann aber wieder auf. „Vor zwei Jahren gab es auf dem Feld schon mal einen Brand“, erinnert sich Schwärzer. Aber damals hatten die Flammen vor der Gartenanlage gestoppt, sagt sie. „Diesmal haben wir wohl Pech.“ Dabei zeigt sie auf die Rauchwolke, die gerade wieder größer wird.

LVZ