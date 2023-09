Jugendliche bedrohen drei Kinder in Leipzig-Grünau

Leipzig. Zwei Jugendliche haben am Montagabend in Grünau-Mitte drei Kinder bedroht. Wie die Leipziger Polizei mitteilte, waren die 13-jährigen Kinder gegen 19.30 Uhr in Grünau unterwegs, als sie die Jugendlichen trafen.

Einer der Jugendlichen habe eines der Kinder mit einem vermeintlichen Klappmesser bedroht und die Schuhe und die Umhängetasche gefordert. Einem anderen Kind habe er mit Schlägen gedroht. Die beiden Kinder seien daraufhin geflohen. Anschließend haben die Jugendlichen auch das dritte Kind bedroht und den Ort verlassen.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und sucht nach Zeugen und Zeuginnen. Wer Hinweise zu der Tat und den Jugendlichen geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig melden.

