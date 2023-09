Leipzig-West: Mann unter Drogen flüchtet vor der Polizei und fährt sein Auto zu Schrott

Leipzig. Ein 30-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend in Grünau-Mitte vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und erst nach einem Unfall gestellt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollten Beamte den Mann gegen 22.30 Uhr überprüfen. Dieser hielt jedoch nicht an, sondern beschleunigte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leipzig-West: Flucht vor Polizeikontrolle

Er bog in die Breisgaustraße ab und verlor dabei die Kontrolle über sein Auto. Der Pkw fuhr über einen Bordstein und eine Grünfläche. Die Flucht endete erst, als das Auto wegen der Beschädigungen nicht mehr weiterfahren konnte.

Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen gültigen Führerschein hat. Bei einem freiwilligen Drogentest wurde er außerdem positiv auf Amphetamine und Cannabis getestet. Der 30-Jährige muss sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unterlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

LVZ