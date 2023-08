Mann zündet Auto in Grünau an – und wird dank Zeugenhinweisen gefasst

Leipzig. Ein brennender Kleinwagen hat in Leipzig-Grünau Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Das berichtete die Polizei am Dienstag. Gegen 20.20 Uhr am Montagabend stand der Kleinwagen an der Straße Am kleinen Feld in Flammen. Der Täter, der Brandbeschleuniger benutzt haben soll, flüchtete. Passanten bemerkten das brennende Fahrzeug und alarmierten die Feuerwehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Freiwillige Feuerwehr Grünau konnte den Brand schnell löschen. Trotzdem entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Um den Brandstifter zu finden, befragte die Polizei den Halter des Wagens und weitere Zeugen und konnte so einen 39-jährigen Verdächtigen ermitteln.

Lesen Sie auch

Dieser stimmte einer freiwilligen Durchsuchung zu. Diese brachte den Einsatzkräften Gewissheit – der 39-Jährige muss sich nun wegen Brandstiftung verantworten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen eingeleitet.

LVZ