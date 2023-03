Grünau: Transporter landet im Gleisbett der Straßenbahn

Wer wissen möchte wie Leipzig in einigen Jahren aussehen könnte, dürfte die Stadtbild-Visualisierungen von Bryan Ludwig spannend finden. Der 29-jährige Bauingenieur beobachtet in seiner Freizeit genau, was an neuen Häusern und Quartieren geplant wird. Und fertigt daraus sehr anschauliche Grafiken und Videos an.