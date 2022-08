In der Nacht zu Dienstag, nur wenige Tage vorm Schulanfang, hat es in der Turnhalle einer Leipziger Grundschule gebrannt. Auf ihre Zuckertüten müssen die ABC-Schützen dennoch nicht verzichten.

Leipzig. Weniger als eine Woche vor dem Schulanfang ist die Turnhalle einer Leipziger Grundschule in der Miltitzer Allee in Brand geraten – und das bereits zum zweiten Mal. Nach Angaben der Polizei sei das Feuer in der Nacht zum Dienstag gegen 3.15 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

War es Brandstiftung?

Es ist ein Déjà-vu für Schulleiterin Franziska Horn: Vor fast genau einem Jahr hat die Sporthalle der 100. Schule in Lausen-Grünau schon einmal gebrannt. „Das war sogar am gleichen Tag, der Dienstag vor dem Schulanfang“, erinnert sie sich. Die Ursache damals: Brandstiftung. Ein Problem, dass auf dem Schulgelände schon häufiger aufgetreten ist. „Wir hatten auch schon brennende Mülltonnen“, berichtet die Mathelehrerin. Ob das Gebäude in der vergangenen Nacht erneut vorsätzlich angezündet wurde, ist noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Schulanfangsfeier wechselt Veranstaltungsort

Nach dem letzten Vorfall wurde das Gebäude wieder hergerichtet, die Arbeiten seien erst vor Kurzem fertiggestellt worden. Dieses Mal hat das Feuer jedoch einen erheblichen Schaden angerichtet, bevor die Leipziger Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen im Einsatz waren, den Brand am frühen Morgen um 5.45 Uhr löschen konnten. Die Turnhalle könne bis auf Weiteres nicht mehr genutzt werden, informiert die Polizeidirektion Leipzig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch dort sollten schon am Samstag die ABC-Schützen ihren Schulanfang feiern. „Das ist jetzt natürlich nicht möglich“, erklärt Horn. Stattdessen plant die Schulleitung kurzfristig um: Die Kinder bekommen ihre Zuckertüten nun in der Aula der Grundschule überreicht. Am Montag kehren auch die anderen Schülerinnen und Schüler wieder zurück in die Klassenzimmer – und in den Sportunterricht. Solang das Wetter schön ist, könne dieser erstmal draußen stattfinden, so die Schulleiterin. Für die kälteren Monaten müsse jedoch eine andere Turnhalle gefunden werden.

Verletzt wurde durch den Brand niemand. Der entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

- Für Android

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von RND/dpa/fku