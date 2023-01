Leipzig-Grünau: Unbekannte sprengen LVB-Fahrkartenautomaten

Am Montag haben bisher unbekannte Täter im Leipziger Stadtteil Grünau einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Dabei entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet.

Im Leipziger Stadtteil Grünau haben am Montag bisher unbekannte Täter einen Fahrkartenautomat der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) mit Pyrotechnik gesprengt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Leipzig. Bisher unbekannte Täter haben am Montag im Leipziger Stadtteil Grünau einen Fahrkartenautomaten der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) gesprengt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei es den Tatverdächtigen jedoch nicht gelungen, das Gerät an der Haltestelle Jupiterstraße zu öffnen. Der geschätzte Sachschaden belaufe sich auf etwa 80.000 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Angaben nach sollen die mutmaßlichen Täter zum Sprengen des Automaten Pyrotechnik verwendet haben. Laut Angaben der Polizei soll die Tat im Zeitraum zwischen 12 und 24 Uhr am Montag stattgefunden haben. Ein Wartungsmitarbeiter der LVB habe den Schaden am Dienstagmorgen entdeckt und die Beamtinnen und Beamten gegen 10 Uhr informiert. Die Polizei sucht nun nach den Tätern und ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.