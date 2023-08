Unbekannte überfallen Tankstelle in Leipzig-Grünau

Leipzig. Zwei bisher Unbekannte haben am Montagabend eine Tankstelle in Leipzig-Grünau überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bedrohten sie einen Angestellten mit einem pistolenähnlichen Gegenstand. Die beiden Männer betraten gegen 20.15 Uhr die Tankstelle auf der Lützner Straße. Sie stahlen Bargeld und Tabakwaren und flüchteten anschließend.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines schweren Raubes aufgenommen. Gesucht werden zwei Männer: Einer der Täter soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und kräftig gebaut sein. Der zweite Mann soll etwas schlanker sein. Zum Zeitpunkt der Tat trugen beide eine hellblaue Jacke, ein Basecap und eine dunkle Sturmhaube.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tatverdächtigen geben können, können sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 96 64 66 66 melden.

LVZ