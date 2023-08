Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei – und ist unter Alkohol und Drogen

Leipzig. Ein riskantes Rennen hat sich ein 31-Jähriger mit der Polizei geliefert. Am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr bemerkte eine Polizeistreife einen Pkw, der an einer Kreuzung in Grünau-Mitte an der Lützner Straße/Ecke Plovdiverstraße eine rote Ampel überfuhr, wie die Polizei am Mittwoch auf Anfrage der LVZ berichtete.

Die Streife schaltete das Blaulicht und das Anhaltesignal „STOP Polizei“ ein, was der Fahrer jedoch nicht beachtete. Die Beamten nutzten zusätzlich das Martinshorn, doch auch das brachte den Mann nicht zum Anhalten. Die Verfolgungsjagd zog sich über weitere 1,5 Kilometer, dann überfuhr das Auto eine weitere rote Ampel und bog in die Heidelberger Straße ab, sodass eine vorfahrtsberechtigte Straßenbahn anhalten musste.

Verfolgungsjagd in Grünau: Fahrer unter Drogen und Alkohol

Auf der Heidelberger Straße auf Höhe der Offenburger Straße hielt der Wagen an, und der Beifahrer verließ den Wagen. Der 27-Jährige versuchte zu flüchten, konnte aber gestellt werden. Schließlich konnte auch das Auto an der Kreuzung Ringstraße/Breisgaustraße zum Stehen gebracht werden. Der 31-jährige Fahrer hatte keinen Führerschein und wurde positiv auf Alkohol und Drogen getestet. Der Alkoholtest ergab 1,54 Promille.

Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Teilnahme an unerlaubten Kraftfahrzeugrennen verantworten, da er vor der Polizei geflüchtet ist.

