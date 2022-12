Wohnwagen in Leipzig-Grünau brennt aus

In der Schrammsteinstraße in Leipzig ist am Dienstag ein Wohnwagen ausgebrannt.

Am Dienstagabend ist in Grünau ein abgestellter Wohnanhänger komplett ausgebrannt. Neben der Feuerwehr rückte auch die Bereitschaftspolizei an – doch in dem Wohnwagen befanden sich keine Personen. Die Löschaktion dauerte bis kurz vor Mitternacht.