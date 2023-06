﻿Leipziger Grüne lehnen ein Parkhaus an der Arena ab

Leipzig. Es ist eine Klatsche für Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne). Er hat in der Vorwoche den langersehnten Rahmenplan für das Stadionumfeld und Entwicklungsperspektiven für das Quartier zwischen Lindenau, dem Elsterflutbecken und Waldstraßenviertel vorgelegt. Dabei wird auch der Bau eines Parkhauses an der Quarterback-Arena (1300 Stellplätze) vorgeschlagen. Das ist ein Kompromiss – denn im Gegenzug will die Stadt das Parken am Kleinmesseplatz Cottaweg einschränken – um der Kleinmesse eine Perspektive an ihrem angestammten Standort zu bieten. Mit dem Parkhaus entstehe kein Stellplatz zusätzlich, argumentiert Dienberg.

Doch Bündnis 90/Die Grünen, seine eigene Fraktion, lehnt das Parkhaus „als Irrweg“ ab. „Abgesehen davon, dass es kein wirtschaftliches Betreiberkonzept gibt, würde das Parkhaus die bereits jetzt bestehenden Probleme vor Ort verschärfen und zu Großveranstaltungen weiteren Park-Suchverkehr in den Sperrkreis ziehen“, sagt Stadträtin Kristina Weyh, die verkehrspolitische Sprecherin.

Grüne: Alternativen zum Auto nötig

Die Beseitigung des Verkehrschaos zu Großveranstaltungen könne nur dann gelingen, sagt sie, wenn die Alternativen zur Anreise mit dem Auto bekannter werden. So seien die Park-and-Ride-Plätze noch nicht ansatzweise ausgelastet. Weitere Optimierungen beim öffentlichen Personennahverkehr, der für die An- und Abreise das Rückgrat ist, seien ebenfalls nötig. „Auch Rad- und Fußverkehr müssen konsequent weiter gestärkt werden.“ Dienberg hatte indes darauf verwiesen, dass die Stadt verpflichtet sei, fürs RB-Stadion (48 600 Zuschauer) sowie für Veranstaltungen in der Arena laut baurechtlicher Anordnung 2040 Stellplätze vorzuhalten.

Das sieht die Grünen-Fraktion anders. „Die Stadt muss sich ehrlich machen und die bestehende Stellplatzverpflichtung reduzieren“, meint hingegen Stadträtin Weyh. So lasse die 2019 beschlossene Stellplatzsatzung, die auch Sportstadien und -hallen umfasst, eine Unterschreitung der Stellplatzzahlen zu, wenn ein entsprechendes Mobilitätskonzept vorgelegt wird. „Dieses Mobilitätskonzept mit einem klaren Schwerpunkt für Fuß, Rad und ÖPNV muss endlich kommen“, fordert sie. Dabei könne auch die „Bereitstellung von Stellplätzen durch eine aktive Lenkung auf umliegende Parkhäuser wie Zoo und Innenstadt mitgedacht werden“. Mit einem klugen Konzept reichen dann die bislang im Stadionumfeld vorhandenen Parkplätze weiterhin aus.

Vorplatz soll Stadtplatz ohne Autos werden

Den Stadionvorplatz wollen die Grünen zum multifunktionalen Stadtplatz entwickeln. Deshalb müssten auch fürs Anwohnerparken andere Lösungen gefunden werden, heißt es. © Quelle: André Kempner

Kritisch sehen die Grünen ebenfalls die Planungen zum Stadionvorplatz. „Der Ansatz eines multifunktionalen Stadtplatzes ist richtig, aber nicht konsequent zu Ende gedacht“, findet Fraktionschef Tobias Peter. So würden die geplanten Stellplätze im mittleren Bereich diesem Ansatz widersprechen. Deshalb müssten andere Lösungen fürs Bewohnerparken gefunden werden. „Wir plädieren dafür, auf der gesamten Fläche einen grünen klimaangepassten Stadtplatz mit hoher Aufenthaltsqualität für Gäste und Anwohnende zu entwickeln.“ Um zusätzliche Freiräume für Anwohnerinnen und Anwohner, Gäste und Schule zu schaffen, wird sogar angeregt, einen Teilbereich der Friedrich-Ebert-Straße zu entwidmen und als grüne Freifläche mit sportlichen Nutzungen zu entwickeln. Derzeit läuft die Diskussion – der Stadtrat soll den Rahmenplan nach der Sommerpause behandeln.

