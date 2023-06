﻿Leipziger Grüne wollen Chancen einer Verpackungssteuer ausloten

Leipzig. Bei den Grünen ist Boris Palmer, der im Mai 2023 aus der Partei ausgetreten ist, alles andere als beliebt. Doch in einem Punkt wollen viele Städte dem Tübinger Oberbürgermeister nacheifern. Es geht um die Verpackungssteuer, die in Tübingen bereits seit Januar 2022 in Kraft ist. Deren Rechtmäßigkeit hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 24. Mai 2023 bestätigt. Umweltverbände, wie die Deutsche Umwelthilfe, rufen bereits bundesweit zur Nachahmung der kommunalen Verpackungssteuer auf, viele Städte haben bereits angekündigt, dem Beispiel folgen zu wollen. Mannheim arbeitet auch daran. Die Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen will nun im Stadtrat, die Chancen einer Verpackungssteuer für Leipzig zumindest erst einmal checken.

Dabei soll die Verwaltung beim nächsten Stadtrat zunächst beantworten, wie hoch in Leipzig in den vergangenen Jahren das Müllaufkommen von Einweg-Verpackungen aus öffentlichen Mülleimern war und wie viel die entsprechende Entsorgung überhaupt gekostet hat. Seit Jahresbeginn gilt in Deutschland zwar die Mehrwegangebotspflicht. Hier gibt es aber viel Verunsicherung und Unklarheiten.

Grüne: Mehrwegpflicht greift in Leipzig nicht

„Die Erfahrungen der letzten Monate zeigen, dass die Mehrwegpflicht in Leipzig weitgehend nicht greift. Einweggeschirr und To-Go-Verpackungen sind leicht vermeidbarer Müll, der viele Ressourcen verschwendet und das Klima belastet“, sagt Grünen-Fraktionschef Tobias Peter. So komme es vielerorts zu verstopften Mülleimern und Umweltverschmutzung durch Verpackungen. „Deshalb brauchen wir zunächst eine valide Datengrundlage, die die Stadtreinigung liefern kann.“ Argumentiert wird mit dem Zero-Waste-Konzept. Unter dem Motto „Mein Leipzig schon’ ich mir“ hat die Stadt sich das Ziel gesetzt, das Leipziger Restmüllaufkommen bis 2030 um mindestens 10 Prozent zu senken. An einem Konzept wird derzeit gefeilt – Ergebnis noch offen.

Was passiert in Tübingen? Dort werden Einwegbecher und -verpackungen mit 50 Cent pro Stück, Einwegbesteck mit 20 Cent besteuert. Wer Mehrweg benutzt, zahlt nur Pfand, der erstattet wird. Mehrwegverpackungen werden damit deutlich attraktiver. Tübingen hat die Ausgaben für die Beseitigung von Einwegverpackungen vor Einführung der Verpackungssteuer auf jährlich 700 000 Euro beziffert. „In Tübingen hat die Steuer bereits nachweislich zu einer starken Reduktion des Abfallaufkommens von Einweg-Verpackungen geführt“, so der umweltpolitische Sprecher der Grünen, Jürgen Kasek. Die Stadtratsfraktion strebt daher an, dass die Idee in Leipzig diskutiert, geprüft und gegebenenfalls umgesetzt wird. Peter: „Wer die Papierkörbe anschaut, sieht, wie viele Verpackungen dort noch liegen.“

Tübingen fördert übrigens die Anschaffung von Mehrwegsystemen in der Gastronomie. „Das können wir uns auch vorstellen“, sagt Peter. Gastronomische Betriebe müssten bei der Reduktion des Abfallaufkommens und der Einführung von Mehrwegverpackungen sowie der Anschaffung von Spülmaschinen stärker unterstützt werden. „Für viele ist das eine Investition. Um Firmen zu helfen, könnten wir dann die Einnahmen einer Verpackungssteuer nutzen.“

