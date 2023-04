Vereine und Initiativen suchen oft Räume für Veranstaltungen. Leipzigs Grüne wollen stärker Vorort-Rathäuser wie in Schönefeld nutzen. Dort wartet auch der „Rats-Keller“ auf ein neues Leben.

Leipzig. Leipzig hat in den Stadtbezirken und Ortsteilen schöne Vorort-Rathäuser. Etwa in der Ossietzkystraße in Schönefeld, wo neben einer Außenstelle der Stadtverwaltung das Bürgeramt untergebracht ist. „Dort gibt es einen schönen Saal, der viel mehr für Veranstaltungen genutzt werden könnte”, sagt Tobias Peter, der Fraktionschef der Grünen. Besonders in den Ortschaften werde von Vereinen und Initiativen oft beklagt, dass Räume fehlen.