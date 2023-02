﻿Unbekannte besprühen zwei Büros der Grünen in Leipzig mit Graffiti

Das war der Freitag: Ein Jahr russischer Angriffskrieg auf die Ukraine

Wissen Sie noch, was Sie am 24.2.2022 gemacht haben? Die meisten von uns können diese Frage wohl mit „Ja“ beantworten, denn es war der Tag, an dem Russland den Krieg gegen die Ukraine begann. Seitdem herrscht Krieg in Europa, ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. International - und auch in Leipzig - wurde heute den Opfern und den Geflüchteten gedacht.