﻿Grünfläche an der „Connewitzer Spitze“ ist eingeweiht

Leipzig. Gleich zwei Bürgermeister sind gekommen, um die neue Grünfläche an der „Connewitzer Spitze“ zwischen Wolfgang-Heinze-Straße und Biedermannstraße mit Sport- und Bewegungsparcours zu eröffnen. Dabei konnte das Areal um den Streetballplatz um rund 900 Quadratmeter erweitert werden. Die kaputte Gleiskurve und kleine Straße, die das Areal vom Kulturdenkmal Connewitzer Kreuz mit dem nachgebildeten Weichbildzeichen trennt, bleibt erhalten. Denn offenbar wurde die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass künftig mal wieder eine Straßenbahn über die Wolfgang-Heinze-Straße Richtung Markkleeberg fährt. Zuletzt wurde die Brachfläche, die die Stadt bei einer Zwangsversteigerung für 800 000 Euro erworben hat und die vor dem Zweiten Weltkrieg komplett bebaut war, als Stellplatz für Autos genutzt.

Zwei Bürgermeister weihen die Tischtennisplatten am Connewitzer Kreuz ein: Heiko Rosenthal (Umwelt, Ordnung und Sport/ links), sowie Thomas Dienberg (Stadtentwicklung und Bau). © Quelle: Wolfgang Sens

„Trotz zunehmender Bautätigkeit und hohem Nutzungsdruck auf die Flächen in der Stadt konnten wir an dieser Stelle Stadtgrün erweitern und stärken“, freute sich Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke). „Ich bin gespannt, wie die Fläche angenommen wird.“

Stadt investiert Ausgleichsbeiträge aus Connewitz

In die Gestaltung der Fläche, die das Amt für Stadtgrün und Gewässer gemeinsam mit Anwohnerinnen und Anwohnern entwickelte, hat die Stadt rund 490 000 Euro investiert. Finanziert wurde alles durch Ausgleichsbeiträge der Connewitzer Grundstückseigentümer, wie Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) betonte. „Nach nun rund 30 Jahren der erfolgsreichen Gebietsentwicklung kann das Sanierungsgebiet in Kürze aufgehoben werden“, sagte er.

Die neue Parkour-Anlage. © Quelle: Wolfgang Sens

An der „Connewitzer Spitze“ wurden elf Bäume und viele Sträucher neu gepflanzt. Die markanten Bäume in der Mitte wurden erhalten, in den Aufenthaltsbereich integriert und durch artenreiche Bodendecker- und Strauchpflanzungen ergänzt. Es gibt zwei Tischtennisplatten, eine Parkouranlage, Fahrradanlehnbügel und Bänke. Neuer Mittelpunkt der Fläche ist eine prägende Sitzskulptur des stadtteilansässigen Künstlers ARTikulat, deren Gestaltung an die Bank am Streetballplatz angelehnt ist. Am Streetballplatz prangt nach wie vor die Aufschrift „No Cops“. Die Stadt hat es inzwischen aufgegeben, den Schriftzug regelmäßig zu entfernen. Eine Schule, die die Wand auf Stadtratswunsch mit eigenen Graffiti gestaltet, wurde bislang nicht gefunden.

Einweihung der neuen Grünfläche am Connewitzer Kreuz. © Quelle: Wolfgang Sens

