Grundschule Gießerstraße bekommt breitesten Zebrastreifen Leipzigs

Leipzig. Es ist ein Superlativ: Die Grundschule Gießerstraße in Lindenau bekommt Leipzigs breitesten Zebrastreifen. Die Arbeiten dafür beginnen am Montag, den 28. August, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Der beleuchtete Fußgängerüberweg soll zehn Meter breit werden. Neben der Straßenmarkierung werden auch ein Lichtmast und eine Leuchte installiert. Die Kosten liegen bei etwa 27.000 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Leipzigerinnen und Leipziger hatten zuvor eine Petition für den Zebrastreifen eingereicht. Der Stadt zufolge kämen die Schulkinder größtenteils aus dem Gebiet östlich der Schule und müssten deshalb die Gießerstraße überqueren. Da allerdings auch viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, habe es dort wiederholt gefährliche Fahrmanöver gegeben, heißt es.

LVZ