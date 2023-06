Gruppe überfällt Frau in ihrer eigenen Wohnung

Leipzig. Eine Frau wurde in ihrer Wohnung in der Eisenbahnstraße (Neustadt-Neuschönefeld) von mehreren Männern angegriffen und geschlagen. Die Gruppe sei in der Nacht zu Montag in die Wohnung der 30-Jährigen eingedrungen, teilte die Leipziger Polizei am Mittwoch mit. Nach dem Angriff flüchteten die Männer.

Einsatzkräfte ermittelten den Angaben zufolge dann den Aufenthaltsort der mutmaßlichen Täter. Vor Ort sei ihnen der Zutritt verwehrt worden. Außerdem warfen Unbekannte „gefährliche Gegenstände“ aus den Fenstern. Spezialkräfte öffneten schließlich die Wohnung und trafen dort auf drei Verdächtige im Alter von 18, 23 und 28 Jahren.

Ob sich das Opfer und die mutmaßlichen Täter kannten, war zunächst unklar – ebenso der Grund für den Angriff. Der 18-Jährige wurde laut Polizei einem Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft. Die Beamten ermitteln unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, schweren Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung.

