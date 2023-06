﻿„Gefährlicher Abfall“ aus der Luft: Was verschweigt Hagedorn den Anwohnern?

Leipzig. In Leipzigs Gärten hat die Erntezeit begonnen. Auch in der malerischen Großstadt-Oase hinter dem Wohnhaus von Familie Kralisch an der Merseburger Straße in Rückmarsdorf grünt und blüht es, so weit das Auge reicht. Auf den endlosen Beeten der ehemaligen Gärtnerei warten zarte Kohlrabiknollen darauf, geschnitten, und saftige Erdbeeren, gepflückt zu werden. Die ersten roten Kirschen baumeln schon an den Zweigen. Alles, was das Gärtnerherz normalerweise höherschlagen lässt, löst bei Martin Kralisch diesmal allerdings nur eines aus: Verdruss.

Obst und Gemüse von schwarzem Staub bedeckt

„Wir können nichts davon essen“, berichtet der 39-Jährige, dessen Eltern das Familiengrundstück im Leipziger Westen bewohnen. Besonders bitter: „Meine Eltern sind eigentlich Selbstversorger“, erzählt er. Alles, was sie zum Leben brauchen, bauen sie hier an. Doch seit dem Abriss der auf der gegenüberliegenden Straßenseite gelegenen ehemaligen Gießerei von Halberg-Guss ist nichts mehr, wie es einmal war.

Als im April schwere Maschinen im Auftrag des Altlastensanierers Hagedorn begannen, die jahrzehntealten Industriehallen der Gusswerke abzutragen, zogen tagelang dicke schwarze Staubwolken durch die Gegend. Der Feinstaub legte sich auf die Atemwege und als schwarzer Schleier auf alles – auf Gebäude, auf Gartenmobiliar, Erdboden und Pflanzen. Der Regen hat alles längst abgewaschen, mit ihm ist die unheimliche Fracht aus der Luft im Boden versunken.

„Wir befürchten gesundheitliche Schäden“

In einem Glas bewahrt Martin Kralisch jedoch eine Probe davon auf. Wenn man einen Magneten darüberhält, lösen sich Teile aus der losen Masse. Die bange Frage steht im Raum: Was passiert, wenn man das Zeug einatmet, damit kontaminiertes Obst und Gemüse essen und Trinkwasser aus dem eigenen Brunnen trinken würde? „Wir befürchten gesundheitliche Schäden“, sagt Kralisch sehr besorgt.

Martin Kralisch (39) zeigt, wie ein Magnet oberhalb des Blattes Partikel aus dem Abrissstaub anzieht. © Quelle: Wolfgang Sens

Noch im April alarmierten mehrere Anwohner deshalb städtische Behörden. Die veranlassten, dass Hagedorn den Staub untersucht. Danach tat sich lange nichts. Im Rathaus, erzählt Kralisch, habe man auf Nachfragen schmallippig reagiert, hätten Ämter sich gegenseitig den Schwarzen Peter zugeschoben. Mal sollte das Umweltamt zuständig sein, dann wieder das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege.

Behörden stufen Staub von Gießerei-Abriss als gefährlich ein

Auf LVZ-Anfrage räumt die Stadt jetzt ein, dass es sich bei dem zur Analyse gebrachten Staub um „gefährlichen Abfall“ gehandelt habe. Konkret: „Dies betrifft die Parameter Zink, Benzol, Molybdän und Chrom.“ Alles Stoffe, die die Gesundheit des Menschen schädigen können. Aufgrund der „sehr geringen Fracht“ – der Staub habe nur einen halben Millimeter dick auf dem Geh- und Radweg neben dem Abrissgelände gelegen – seien jedoch eine schädliche Bodenveränderung oder gar eine Belastung des Grundwassers, das etwa fünf Meter unter Gelände steht, nicht zu erwarten.

Dunkler Industriestaub hat sich auf die Pflanzen im Garten von Familie Kralisch gelegt. © Quelle: privat

Die Kralischs trauen der Sache dennoch nicht, zumal das Umweltamt und das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege gegenüber der LVZ ausdrücklich auch keine Antwort darauf geben, ob sie das mit dem Staub in Kontakt gekommene Obst und Gemüse bedenkenlos zum Verzehr empfehlen können. Martin Kralischs Mutter Christa jedenfalls geht auf Nummer sicher. Jedes Mal, wenn die 75-Jährige den Boden bearbeitet sowie Pflanzen entfernt, zieht sie sich eine Maske vor Mund und Nase – aus Sorge vor aufgewirbelten Schadstoffen.

Drei Kleingartenanlagen betroffen – Pächter verunsichert

Auch bei anderen Menschen wächst die Verunsicherung. In der direkten Umgebung der ehemaligen Gießerei gibt es drei Kleingartenvereine. Bianka Schwarzkopf ist Vorstandsvorsitzende des KGV „Kaninchenfarm“. Zu ihm gehören 93 Gärten, durch die ebenfalls die schwarzen Staubwolken zogen.

„Wir haben das anfangs verdrängt“, räumt sie im Gespräch mit der LVZ ein. Man sei schließlich vom jahrzehntelangen Betrieb der Gießerei einiges an Belastungen gewöhnt. „Wir hatten hier immer mit Flugrost zu tun, der die Autos beschädigte“, erinnert sie sich. „Bodenproben aus den Gärten wurden früher schon genommen, die waren immer grenzwertig.“

Mittlerweile mache sie sich allerdings auch Sorgen um die Mädchen und Jungen der Gartenpächter. „Wir haben hier 100 Kinder. Wenn die auf dem Spielplatz toben, wer weiß, was sie dann einatmen...“

Ob man das Obst, das mit dem Abrissstaub aus der Gießerei in Berührung gekommen ist, noch essen kann, ist ungewiss. © Quelle: Wolfgang Sens

Ergebnisse von 200 Bodenproben stehen aus

Erst am 22. Mai hat Hagedorn schließlich auch Bodenproben auf betroffenen Grundstücken ziehen lassen. Dies sei, so die Stadt gegenüber der LVZ, nach Abstimmung mit dem Amt für Umweltschutz geschehen. Martin Kralisch drängt sich dennoch der Eindruck auf, dass Hagedorn an einer echten Aufklärung nur wenig Interesse hat. So habe die rund 200 Proben ein von dem Unternehmen beauftragtes Institut nur bei jenen Betroffenen entnommen, die sich selbst bei der Firma gemeldet und beschwert hatten.

Die Ergebnisse liegen dem Umweltamt nach dessen Aussagen noch immer nicht vor. Auf eine Anfrage der LVZ vom 15. Juni hat Hagedorn bislang nicht reagiert. Was verschweigt das Unternehmen den Anwohnern?

In der vergangenen Woche beschäftigte der Fall den Rückmarsdorfer Ortschaftsrat. Ortsvorsteher Roger Stolze sagt, es gebe zahlreiche Beschwerden von Anwohnern und Gartenbesitzern über die enorme Staubentwicklung. Weil die Kritik bis heute nicht abreißt und die Staubemissionen anhalten, hat die Stadt Ende der vergangenen Woche die Arbeiten auf der Industriebrache stoppen lassen.

Die Gebäude auf dem Gießereigelände sind weg, die für den 26. Juni geplante Sprengung des Schornsteins ist abgesagt. Vorn im Bild: Grundstücke, die von den Abrissarbeiten auf der gegenüberliegenden Straßenseite betroffen sind. © Quelle: Wolfgang Sens

„Aktuell wurden aufgrund der erneuten Beschwerden über Staubentwicklung weitere Abbrucharbeiten vom Amt für Bauordnung und Denkmalpflege untersagt“, so die Stadt gegenüber der LVZ. Vom verantwortlichen Abbruchunternehmen werde nun ein Konzept zur Eindämmung der Staubentwicklung abgefordert. Das Amt für Umweltschutz habe eine Staubbeprobung veranlasst.

Eigentlich wollte Hagedorn am kommenden Montag, 26. Juni, noch den 150 Meter hohen Schornstein, der auf der Industriebrache steht, sprengen lassen. Der Termin ist inzwischen abgesagt.

Regeln für Abriss von Industrieanlagen Die Beseitigung von Anlagen ist nach sächsischer Bauordnung grundsätzlich verfahrensfrei. „Das heißt, hierfür ist kein Antrag bei der Behörde zu stellen, der zu genehmigen wäre“, erläutert das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege. Bei der Behörde muss lediglich spätestens einen Monat vor Beginn der Arbeiten der Abriss angezeigt sein. Im konkreten Fall der Gusswerke-Brache seien nach Ortsbesichtigungen jedoch staubmindernde Maßnahmen festgelegt worden, um vermeidbare Belästigungen zu verhindern. Danach seien unter anderem zu demontierende Gebäudeteile zu befeuchten oder zu bewässern, um Staub zu binden. Dafür müsse das verantwortliche Unternehmen ein dauerhaft befülltes Wasserbecken sowie leistungsstarke Pumpen für die Zeit der Abbruchmaßnahmen vorhalten. Für den Fall übermäßiger Staubentwicklung seien die Einstellung der Arbeiten und eine Nachbewässerung vereinbart worden. Zum Abbruch selbst liege ein Abbruchkonzept vor. Es ist für den Abfallerzeuger die Grundlage dafür, wie das Abrissmaterial letztlich zu entsorgen ist.

