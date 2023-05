﻿Haftstrafe nach Überfall auf Leipziger Taxifahrer

Kostenfrei bis 15:32 Uhr lesen

Traditionelles Treffen zu Pfingsten

Höhepunkte beim WGT 2023 in Leipzig: Front 242, Lord of the Lost, Fitzek, Betterov und mehr

Das Wave Gotik Treffen findet in diesem Jahr zum 30. Mal statt. Das Programm der Jubiläumsausgabe 2023 kann sich sehen lassen: Neben bekannten Szenegröße sind in diesem Jahr der Newcomer Betterov, Deutschlands ESC-Kandidat Lord of the Lost oder Thriller-Autor Sebastian Fitzek beim WGT zu Gast.