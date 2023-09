﻿Industrie-Park ensteht auf Gelände von Halberg-Guss: Hunderte neue Jobs

Leipzig. Der Abriss ist fast abgeschlossen an der Merseburger Straße. Das riesige Areal kannten die Leipziger viele Jahrzehnte unter dem Namen Halberg-Guss – und noch zu DDR-Zeiten als Megu; die Abkürzung stand für Metallguss. Inzwischen sind auf dem Gelände das lediglich einige Bruchsteinhügel und ansonsten viel freie Fläche zu sehen.

Doch das wird nicht lange so bleiben, versicherte der neue Eigentümer des 15 Hektar großen Gebietes in Böhlitz-Ehrenberg gegenüber der LVZ. Es ist ein erfahrener Entwickler von Industrieimmobilien, der Panattoni heißt. Gegründet 1986 von Carl Panattoni in Kalifornien, ist das Unternehmen heute vor allem in Amerika und Europa – oft auch in Mitteldeutschland – aktiv.

Zum Beispiel schuf es hier jüngst ein neues Domizil für die Spielkartenfabrik in Altenburg. An der Autobahn 9 bei Schkeuditz richtete Panattoni den „Airportpark Leipzig“ am früheren Möbelhaus Erbe ein. Mieter sind dort inzwischen Speditionen und der Internethändler Relaxdays (Haus, Garten, Freizeit). Auch ein Total-Autohof mit Tankstelle siedelte sich an.

Für den traditionsreichen Gießerei-Standort im Leipziger Westen war im September 2020 Schluss. Damals verloren an der Merseburger Straße rund 400 Beschäftigte ihren Job. Doch sehr zeitnah soll es auf dem Gelände wieder Hunderte Arbeitsplätze geben, versicherte Oliver Stegner am Donnerstag vor Ort.

Kombination aus verschiedenen Hallengrößen

Der 28-Jährige leitet die Entwicklung der Panattoni-Parks in Deutschland. Das sind gewaltige Hallen für Produktion, Leichtindustrie und wertschöpfende Logistik, oft weit außerhalb großer Städte gelegen. In Böhlitz-Ehrenberg entstehe so ein Park – und zwar aus vier Einheiten mit einer Nutzfläche von insgesamt 42 000 Quadratmeter, erläuterte Stegner.

In den zehn Meter hohen Hallen, die gleich neben der Merseburger Straße geplant sind, gebe es auch Büro-Bereiche und Sozialflächen. „Im nördlichen Teil des Geländes kommen unsere modernen City-Docks mit reichlich 26 000 Quadratmeter dazu.“ Das seien etwas kleinteiliger sortierte Gebäude mit Gewerbeflächen zwischen 800 und 1600 Quadratmeter. Sie kämen typischerweise in Stadtgebieten zum Einsatz.

Freuen sich auf die Wiederbelebung des Geländes: Steffen Sauer (v. l., Colliers), Mike Evers und Oliver Stegner (beide Panattoni) sowie Claudia Scholeck vom Amt für Wirtschaftsförderung. © Quelle: Jens Rometsch

150 Meter hoher Schornstein kommt noch weg

Aufgrund der Lage – zur City sind es zehn, zur Autobahn acht Kilometer – habe sich der Entwickler entschieden, beide Modelle unter dem Namen „Panattoni Campus Leipzig Zentrum“ an einem Standort zu vereinen. „So einen Campus haben wir bisher nur in Berlin gebaut, für Hannover ist der nächste in Planung.“

Der Abriss der Gießerei durch den aktuellen Eigentümer – dem Altlastensanierer Hagedorn aus Gütersloh – sei eigentlich schon abgeschlossen. Doch in Richtung Norden habe Hagedorn noch Nachbarflächen erworben, deren Gebäude ebenfalls verschwinden sollen.

Das betreffe auch einen 150 Meter hohen Schornstein unweit der Wittestraße, der schon lange außer Betrieb ist, bestätigte ein Hagedorn-Sprecher. Auf jeden Fall komme der Schlot weg. „Wir prüfen zurzeit noch, auf welche Weise das geschehen soll.“

Der 150 Meter hohe Schornstein gleich neben den früheren Gusswerken soll in Kürze noch abgerissen oder gesprengt werden. © Quelle: Jens Rometsch

Die Investoren haben sich auch dem Umweltschutz verschrieben, betonte Stegner. Bei dem Abbruch seien 150 000 Tonnen Bauschutt zusammengekommen, die auf Schadstofffreiheit geprüft wurden und nun die Hügel auf dem Gelände bilden. „Dieses recycelte Material werden wir komplett wiederverwenden als Untergrund für die neuen Hallen.“

Auf allen Dächern seien neben Grünflächen Fotovoltaikanlagen vorgesehen, die etwa eine Leistungskraft von vier Megawatt-Peak ergeben. Zum Heizen sollen Wärmepumpen dienen. „Mieter, die das wollen, können hier komplett klimaneutral produzieren.“

Neue Ampel und Haltestelle in Merseburger Straße

Nach Übergabe der Flächen von Hagedorn wolle Panattoni die Neubauten im ersten Quartal 2024 starten. Die Bauzeit betrage etwa ein Jahr. Künftige Nutzer stünden noch nicht fest, aber ließen sich bei der „idealen Lage“ sicherlich zeitnah finden, meinte Steffen Sauer, Leipziger Niederlassungsleiter bei Colliers International. Der Gewerbevermittler setze dabei nicht nur auf Neuansiedlungen von Zulieferern und Produktionsfirmen, sondern auch auf Leipziger Unternehmen, die in ihrer Heimatstadt wachsen wollen.

Neben Grünflächen sind auf dem Areal 460 Pkw- und zwölf Lkw-Stellplätze vorgesehen, außerdem 35 Hallentore für die Laster. An der Zahl der Autostellplätze lasse sich abschätzen, mit wie vielen Jobs Panattoni rechne, sagte Entwickler Stegner. „Ganz genau kann das heute natürlich noch niemand wissen.“

An der früheren Haupteinfahrt ins Gusswerk erhalte die Merseburger Straße eine Ampel und gesonderte Abbiegespuren, um das Verkehrsaufkommen zu bewältigen. Auch sei ein „direkter ÖPNV-Anschluss“ geplant. Die Gesamtinvestition belaufe sich auf einen Millionenbetrag „im unteren dreistelligen Bereich“.

Die Merseburger Straße bekommt an der früheren Haupteinfahrt zu Halberg-Guss eine Ampelanlage und separate Abbiegespuren. Anders wäre der Verkehr für den künftigen Panattoni Campus kaum zu bewältigen. © Quelle: Jens Rometsch

Das Konzept werde von der Stadt Leipzig gern unterstützt, weil dadurch zukunftsweisende und ordentlich bezahlte Jobs auf einer Industriebrache entstehen, sagte Claudia Scholeck vom Amt für Wirtschaftsförderung. „Außerdem erhoffen wir uns positive Impulse für weitere Gewerbeflächen in der Umgebung.“

