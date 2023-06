Bundesstiftung

Die „Stiftung Forum Recht“ hat ihre Zelte in Leipzig aufgeschlagen. Doch die Dependance in der Universitätsstraße ist nur eine Zwischenstation auf dem Weg zu einem 70-Millionen-Euro-Neubau in der City. Was das Forum bewirken will, welche Pläne es hat – hier die Details.

