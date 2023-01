16-jährige Schwarzfahrerin verletzt Bundespolizistin am Leipziger Hauptbahnhof

Am Mittwochabend sind in Leipzig zwei Teenager beim Schwarzfahren erwischt worden. Als die Bundespolizei hinzukam, attackierte eines der Mädchen unvermittelt eine Beamtin und verletzte diese.

Ein Bundespolizist wartet an einem am Bahnsteig. (Archivfoto)

Leipzig. Am Leipziger Hauptbahnhof ist am Mittwochabend eine Bundespolizistin von einer Schwarzfahrerin verletzt worden. Wie es heißt, habe die 16-Jährige mehrfach auf die Polizistin eingeschlagen und -getreten und sie am Gesicht, an der Schulter und am Handgelenk verletzt. Die attackierte Beamtin musste später in der Notaufnahme behandelt werden.

Die am Hauptbahnhof ansässige Bundespolizei war am Abend gegen 22.20 Uhr von einer Zugbegleiterin alarmiert worden, weil im ICE von Berlin nach Leipzig zwei Mädchen ohne Fahrschein mitfuhren, die eine Feststellung der Personalien verweigert hätten. Als der Zug um 22.58 Uhr im Bahnhof einfuhr, nahmen die Polizistinnen und Polizisten Kontakt auf.

Mädchen griff Beamtin unvermittelt an

„Bereits bei der ersten Ansprache, äußerten sie lautstark ihren Unmut über die Kontrolle. Um die Identität der Mädchen klären zu können, sollten sie zur Dienststelle begleitet werden. Dabei griff eine der beiden die Polizisten unvermittelt an“, erklärte Behördensprecherin Yvonne Manger.

Die aggressive 16-Jährige konnte schließlich gefesselt werden. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zudem muss sich das Mädchen ebenso wie ihre gleichaltrige Begleiterin wegen Erschleichens von Leistungen verantworten.

Beide Teenager wurden in der Nacht dem Jugendnotdienst übergeben.

