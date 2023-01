Gesuchter Straftäter verletzt Polizisten am Hauptbahnhof bei der Festnahme

Die Bundespolizei ist in ganz Deutschland für die Sicherheit an Bahnhöfen zuständig.

Leipzig. Die Bundespolizei hat am Donnerstagmorgen einen polizeilich gesuchten 25 -jährigen Mann im Leipziger Hauptbahnhof festgenommen. Nach Angaben der Bundespolizei wollten die Beamten die Personalien des Mannes aufnehmen. Der Täter reagierte aggressiv und trat nach den Polizisten, bei seiner Festnahme setzte er sich weiterhin zu Wehr. Ein Beamter wurde daraufhin leicht verletzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im weiteren Verlauf stellten die Beamten fest, dass der Mann von mehreren Staatsanwaltschaften gesucht wird. So auch von der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Diese hatte einen Vollstreckungsbefehl wegen Diebstahls gegen ihn ausgestellt. Da er die Geldstrafe in Höhe von 400 Euro nicht zahlen kann, verbüßt der Mann 40 Tage Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt in Leipzig. Gegen den 25-Jährigen laufen nach dem Vorfall im Hauptbahnhof außerdem Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs und Wiederstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Zuletzt kam es häufiger zu Vorfällen am Leipziger Hauptbahnhof, bei denen die Bundespolizei zum Einsatz kam. So nahmen die Beamten Mitte Januar einen Gewalttäter fest, eine 16-jährige Schwarzfahrerin verletzte eine Beamtin.