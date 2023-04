﻿Neue Fahrradspur am Leipziger Hauptbahnhof: Markierungsarbeiten haben begonnen

Am Leipziger Hauptbahnhof haben die Markierungsarbeiten für die Fahrspurreduzierung am 12. April 2023 begonnen.

Leipzig. Am Mittwochmorgen haben die Markierungsarbeiten für eine neue Fahrradspur samt notwendiger Fahrspurreduzierung am Hauptbahnhof begonnen. Die Stadt verringert die Anzahl der Fahrspuren für den Autoverkehr von vier auf zwei – und schafft damit mehr Platz für den Fuß- und Radverkehr. Die LVZ war vor Ort, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen.

Leipzig Hauptbahnhof: Fahrspurreduzierung am Mittwoch begonnen

Am Mittwoch sind die Arbeiten an der prägnanten Stelle kaum zu übersehen: Mit orange-weißen Leitkegeln wird der Autoverkehr aus Ost und Süd kommend zum Hauptbahnhof geführt. An der Stelle, an der die zweispurige Brandenburger Straße zum Willy-Brandt-Platz wird, weist ein weißer Pfeil auf blauem Grund die Autofahrenden darauf hin, dass hier auf eine Spur verengt wird. Bei den Ampelphasen bildet sich meist ein kleiner Rückstau von circa 20 bis 30 Kraftfahrzeugen. Das Einfädeln geht aber in den meisten Fällen problemlos.

Von der Brandenburger Straße kommend weist ein Pfeil darauf hin, dass von zwei auf eine Spur verengt wird. © Quelle: Vincent Ebneth

Die Autofahrerinnen und Autofahrer, die stattdessen vom Georgiring kommend Richtung Hauptbahnhof unterwegs sind, müssen auch mit einer Fahrspur weniger zurechtkommen. Hier scheint beim Linksabbiegen aber ebenfalls alles reibungslos zu funktionieren.

Nach den beiden Kurven aus Richtung Brandenburger Straße und Georgiring standen den motorisierten Fahrzeugen bisher vier Spuren zur Verfügung, jetzt sind es inzwischen nur noch zwei – aber das auch nur auf etwa 100 Metern. Denn schon vor der ersten Fußgängerampel wird der Willy-Brandt-Platz wieder vierspurig befahrbar. Das zuletzt befürchtete Verkehrschaos aufgrund der Fahrspurreduzierung bleibt am Mittwoch zumindest noch aus.

Abfallprodukt dient zur vorläufigen Markierung

Auf die Straße gebracht werden die neuen Spuren in Handarbeit. Mitarbeiter eines Dienstleistungsunternehmens ziehen die Markierungen mit silberglänzender Farbe auf die Fahrbahn. Einer legt ein Maßband aus, ein anderer eine silberne Schnur. Sie dient zur Orientierung. Mit sogenannter Silberbronze, einem Abfallprodukt aus der Industrie, trägt er die vorläufigen Fahrbahnmarkierungen auf. In einigen Tagen werden diese Linien wieder verschwunden sein, erklärt der Arbeiter. Bis dahin sollen dann die dauerhaften, weißen Fahrbahnmarkierungen gesetzt worden sein.

Markierungsarbeiten am Leipziger Hauptbahnhof. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Am Fußgängerüberweg vor dem Residenz-Hotel hantieren zwei Männer in Arbeitskleidung an den Ampeln. Sie bringen neue Signalanlagen an, die den Auto-, Rad- und Fußverkehr regeln sollen.

Neuer Radweg am Hauptbahnhof

Die Radfahrer, die an den Bauarbeitern noch auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg am Hauptbahnhof vorbeiradeln, schenken den Markierungsarbeiten meist nur flüchtige Blicke. Fast alle Radelnden fahren unbeirrt weiter. Nur einer hält an, steigt sogar ab. Er schaut sich die Arbeiten kurz an. Dass hier mehr Platz für den Radverkehr entstehen soll, findet der Leipziger gut. Seinen Namen möchte er nicht verraten, nach nicht mal 30 Sekunden schwingt er sich wieder auf seinen Drahtesel und tritt in die Pedale.

Am Leipziger Hauptbahnhof haben die Markierungsarbeiten zur Fahrspurreduzierung am Morgen des 12. April 2023 begonnen. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Familie Grund aus Soest (Nordrhein-Westfalen) ist für ein paar Tage in der Messestadt. Ob sie wissen, was das für Arbeiten am Leipziger Hauptbahnhof sind? Nein, sie wüssten gerade mal, dass sie sich nun in Leipzig befinden, sagen sie scherzhaft. Es sei allerdings auch schwierig zu erkennen, dass sich an dieser Stelle bislang Rad- und Gehweg vermischen. Bei ihrer Ankunft am Hauptbahnhof sei es auch fast zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer gekommen, berichten die Touristen. Familie Grund ist sich einig: Mehr Platz für den Radverkehr finden sie gut.

Auch auf dem Ranstädter Steinweg soll neuer Radweg entstehen

Die Arbeiten am Hauptbahnhof sind indes nicht die einzigen, die sich aktuell mit mehr Platz für Radverkehr beschäftigen. Wie es am Mittwoch aus dem Neuen Rathaus hieß, werde am kommenden Montag auch auf dem Ranstädter Steinweg am westlichen Ende des Innenstadtrings ein etwa 350 Meter langer Radfahrstreifen auf der Fahrbahn markiert.