Unbekannte attackieren: „Haus des Jugendrechts“ und Bürgeramt in Leipzig

Bislang unbekannte Täter haben in Leipzig das „Haus des Jugendrechts“ und das Bürgeramt in der Stötteritzer Straße attackiert. Weil eine politische Motivation der Taten nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt das LKA.

Anschlag auf das „Haus des Jugendrechts“ in der Witzgallstraße in Leipzig.

Leipzig. Unbekannte Täter haben in Leipzig das „Haus des Jugendrechts“ sowie ein nahe gelegenes Bürgeramt attackiert. In der Nacht zum Mittwoch seien jeweils Gegenstände auf die Fassaden geworfen worden, teilte das Landeskriminalamt (LKA) mit.

Das „Haus des Jugendrechts“ wurde im Zeitraum vom 10. Januar um 16.15 Uhr bis 11. Januar um 6 Uhr attackiert. In den Gebäude befinden sich die Jugendgerichtshilfe, ein Teil der Staatsanwaltschaft Leipzig und ein Kommissariat der Kriminalinspektion Leipzig. Unbekannte haben verschiedene Gegenstände gegen die Fassade und Fenster des Hauses geworfen.

Anschlag auf das Bürgeramt in der Stötteritzer Straße 28 in Leipzig © Quelle: Andre Kempner

Auch die Fassade des Bürgeramtes in der Stötteritzer Straße 28 wurde am 11. Januar gegen 1 Uhr nachts beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens kann laut LKA in beiden Fällen noch nicht beziffert werden. Weil ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden könne, habe die Extremismuseinheit PTAZ des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen, hieß es. Insbesondere das „Haus des Jugendrechts“ war in den vergangenen Jahren schon mehrfach das Ziel von ähnlichen Angriffen.

Polizei Leipzig bittet Bevölkerung um Mithilfe

Die Ermittlungsbehörden suchen nach Zeuginnen und Zeugen der beiden Vorfälle und haben folgenden Aufruf veröffentlicht:

Wer hat in den Abend-/Nachtstunden des 10. Januar bzw. in der Zeit nach Mitternacht am 11. Januar im Bereich der Witzgallstraße 22 und im Bereich Stötteritzer Straße 28 in Leipzig und der näheren Umgebung im Vorfeld bzw. im Nachgang der Taten Feststellungen getroffen, welche bei der Aufklärung der Straftat und der Ermittlung der Täter helfen können? Auch Hinweise aus den sozialen Medien oder dem Internet, welche bei der Aufklärung der Straftaten helfen können, sind für Polizei und Staatsanwaltschaft von Bedeutung

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

