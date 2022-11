﻿Mit Zahnbürste und Löffel überführt: Geldstrafen für Hausbesetzer aus Leipziger Ludwigstraße

Leipzig. Als der Richter das Urteil verkündete, skandierten die Unterstützer der Angeklagten lauthals ihre Parolen: Zwei Leipziger, die laut Anklage im Jahr 2020 ein leerstehendes Haus in der Ludwigstraße 71 im Stadtteil Volkmarsdorf besetzt hatten, sind am Montag wegen Hausfriedensbruchs zu Geldstrafen verurteilt worden. Zuvor hatten Lisa H. (27) und Joris J. (23) mit verteilten Rollen ihre Kritik am Rechtsstaat vorgetragen. Es brauche nicht viel, um als Staatsfeind zu gelten, behaupteten die bislang nicht vorbestraften Studenten.

Dabei ging es vor Gericht eigentlich nur um die Frage, ob sie am 21. August 2020 widerrechtlich in das Gebäude eingedrungen waren. Ihre Verteidiger verneinten dies. Der Tatbestand des Hausfriedensbruchs sei aus rechtlicher Sicht nicht erfüllt, so Rechtsanwalt Christian Mucha. Angesichts der Wohnungsknappheit solle der Versuch des Nutzbarmachens von Wohnraum nicht unter Strafe stehen.

Polizeieinsatz an dem besetzten Haus in der Ludwigstraße. © Quelle: André Kempner

Seine Kollegin Rita Belter argumentierte mit dem Versammlungsrecht. Das Betreten des Hauses sei berechtigt gewesen, um dort Transparente für die Demo vor dem Haus anzubringen. Dies sei kein strafwürdiges Verhalten, erläuterte die Verteidigerin, „das Haus war auf jeden Fall nicht abgeschlossen“. Mithin sei es erschreckend, dass die Justiz mit großem Aufwand wegen einer derartigen „Bagatelle“ ermittelt habe.

Gemeint waren etwa Untersuchungen am Tatort, wo Ermittler zahlreiche DNA-Spuren der beiden Angeklagten sicherten. Lisa H. und Joris J. waren bei der Räumung des Gebäudes am 2. September 2020 nicht in dem Haus angetroffen, sondern im Umfeld des Gebäudes aufgegriffen worden. Am Tatort fand die Polizei allerdings unter anderem eine Zahnbürste von Joris J., einen Schlafsack von Lisa H. sowie Esslöffel und Perücken von beiden Angeklagten.

„Nichtsdestotrotz bleibt es sein Eigentum“ – so die Staatsanwaltschaft zur rechtswidrigen Hausbesetzung

Die Staatsanwaltschaft war daher auch am Ende der Hauptverhandlung überzeugt, dass sich die beiden Studenten in dem Haus aufgehalten haben und die Tatvorwürfe gegen sie zutreffend sind – auch wenn Joris J. einer Buchungsbestätigung zufolge am 23. August mit dem Bus nach Berlin gefahren sein soll. Bei dem Polizeieinsatz in der Ludwigstraße wenige Tage später wurden er und Lisa H. eindeutig identifiziert. Während die Anklagebehörde eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen forderte, plädierten die Verteidiger auf Freispruch.

Amtsrichter Müller entschied am Ende auf jeweils 30 Tagessätze á 14 Euro. Die Höhe der Tagessätze bemisst sich am Einkommen der Angeklagten, was im konkreten Fall auf Hartz-IV-Niveau liegen soll. Das Haus in der Ludwigstraße sei sehr wohl umfriedet gewesen, stellte Müller fest, zudem liege ein Strafantrag vor – beides Voraussetzungen, um ein Eindringen als Hausfriedensbruch zu ahnden. Er räumte ein, dass das Interesses des Eigentümers an dem Grundstück „sich erkennbar in Grenzen hielt, nichtsdestotrotz bleibt es sein Eigentum“.

Zukunft des Gebäudes in der Ludwigstraße bleibt unklar

Wie berichtet, hatte Hausbesitzer Udo H. (58) das ruinöse Gebäude im Jahr 2017 erworben, aufgrund veränderter Lebensumstände seine Pläne damit vor drei Jahren ad acta gelegt. Was nun mit dem 1875 errichteten Haus geschehen soll, ist unklar. Die Hausbesetzer wollten hier einen "hierarchiefreien, solidarischen Raum" schaffen, so die Angeklagten ihrem abschließenden Statement. Geplant gewesen seien neben Wohnbereichen eine Bar, Küche, Proben- und Veranstaltungsräume sowie eine Stätte für politische Bildung. Wie der erhebliche Sanierungsbedarf finanziert werden sollte, ließen sie offen. Und: So sinnvoll Pläne auch sein mögen, stellte der Richter klar, berechtige dies nicht dazu, sich das Eigentum anderer anzueignen.

Nach der Räumung des besetzten Hauses in der Ludwigstraße war es wiederholt zu schweren Ausschreitungen der linken Szene gekommen.

