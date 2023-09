Hausbesetzung im Leipziger Osten: Gruppe will soziales Zentrum eröffnen

Leipzig. Mehrere Menschen haben augenscheinlich am Samstag ein Haus im Leipziger Osten besetzt. Laut Polizei ist am Abend eine Spontanversammlung unter dem Motto „Die Häuser gehören uns“ angemeldet worden und dauert auch am Sonntag an. Demnach beteilige sich eine niedrige dreistellige Personenzahl an dem Protest in der Hermann-Liebmann-Straße 108. Die Lage sei friedlich, hieß es.

Die Gruppe, die eigenen Angaben zufolge das leer stehende Mehrfamilienhaus besetzt hat, beklagt unter anderem eine Gentrifizierung im Viertel. „Um uns herum werden alle unkommerziellen Kulturorte verdrängt und unsere Nachbarschaft wird immer mehr zu einer Konsummeile. Wo früher selbstorganisierte Läden mit Kunst, Küche für Alle oder Konzerten waren sind jetzt Einkaufsläden oder teure Restaurants“, heißt es.

Leipziger Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs

Laut Mitteilung habe die Gruppe ein Nutzungskonzept entwickelt, wie das Gebäude alternativ genutzt werden könne. Es sieht unter anderem einen Veranstaltungsraum, eines Café, Beratungsstellen, Proberäume, eine Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt und öffentliche sanitäre Anlagen vor.

Im Zuge der Hausbesetzung ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines Hausfriedensbruchs. Im bisherigen Verlauf seien vereinzelt pyrotechnische Gegenstände verwendet worden.

