﻿Haushaltwaren Rauch: Wie sich ein kleiner Laden gegen die Baumärkte behauptet

Leipzig. Es ist ein Faszinosum, ein Phänomen: Gewürze und Brotbüchsen stehen in Nachbarschaft zu Glühlampen, Farben, Dichtungen und Schraubenregal sowie Grillkohle. Fast nichts, das es nicht gibt bei Haushaltwaren Rauch – und das auf nur 140 Quadratmeter, Keller mitgerechnet. Am Dienstag hat Inhaber Dietmar Rauch das 40-jährige Bestehen seines Unternehmens gefeiert.

Neben der Kasse stehen Sekt und ein paar Häppchen. Großes Gedöns will der Chef um die runde Zahl nicht machen. „Zumal ich nicht mehr genau weiß, wann das genaue Eröffnungsdatum war“, sagt er und schickt sein typisches Lachen hinterher. Irgendwann im Juni 1983 war es. Der geborene Erfurter, ausgebildet im Einzelhandelsbetrieb seines Vaters, war kurz zuvor nach Leipzig gezogen, um den leer stehenden Laden in der Karl-Liebknecht-Straße 22 zu übernehmen.

Stammkunde Ferry Dahlke: „Im Gegensatz zum Großhandel bekomme ich viele Teile einzeln, und man wird sehr gut beraten.“ © Quelle: Wolfgang Sens

„Das war ein Tipp von Eisenwaren Pauling, mit dem ich geschäftlich zu tun hatte“, erzählt der Chef. Die richtige Entscheidung, sagt er heute. Längst genießt Rauch als familiärer Gegenentwurf zu großen Baumarkt-Ketten regelrechten Kultstatus: Haushaltwaren Rauch, das ist eine Art Keith Richards des Leipziger Einzelhandels. „Ich gehe lieber hierhin, weil das Geschäft für mich leicht zu erreichen ist und das Sortiment verblüffend groß ist“, sagt Stammkunde Camillo Schumann. „Dafür zahle ich gern ein wenig mehr, als ich es bei den großen Ketten müsste.“

Ferry Dahlke, ebenfalls oft hier, sieht das ähnlich. „Im Gegensatz zum Großhandel bekomme ich viele Teile einzeln, und man wird sehr gut beraten. Es ist deutlich persönlicher als anderswo, das Personal ist superfreundlich.“ Lob, das Dietmar Rauch, seine Frau Antje und die drei Angestellten öfter bekommen. „Es macht doch auch viel mehr Spaß, wenn man mal einen lockeren Spruch und ein Lachen tauscht“, so der Chef.

Kleiner Laden, enormes Angebot: Haushaltwaren und Werkzeuge Rauch in der Karl-Liebknecht-Straße 22. © Quelle: Wolfgang Sens

Tauschgeschäfte zu DDR-Zeiten

Tauschgeschäfte ganz anderer Art vollzog Rauch wegen der Mangelwirtschaft zu DDR-Zeiten. Ein Beispiel: Dem VEB (Volkseigener Betrieb) Blech- und Drahtverarbeitung besorgte er aus Erfurt spezielle, dringend benötigte Spiralbohrer, im Gegenzug konnte er regelmäßig dort produzierte Geschirr-Abtropfkörbe für seinen Laden mitnehmen. „Dafür standen die Leute Schlange“, berichtet er.

Das traf auch auf andere Produkte zu. Der in zweiter Ehe verheiratete Vater vier erwachsener Kinder erinnert sich daran, dass in den 1980ern Leute in Geschäftsnähe auf mitgebrachten Matratzen übernachteten, um am Morgen eine der heiß begehrten, neu angelieferten Autobatterien zu ergattern.

Seitdem ist viel passiert, und Haushaltwaren Rauch hat ganz unterschiedliche Phasen überstanden. Die Konkurrenz der Handelsriesen ebenso wie den aufwendigen Umbau der „Karli“ von 2013 bis 2015. Auch Corona.

Übrigens hat Rauch nicht nur bis zu 8000 Artikel im Sortiment, man kann auch seine Werkzeuge zum Schleifen und seine Klamotten zum Reinigen bringen. Ein Raum- und Service-Wunder, dieser Laden. Dessen Inhaber ist inzwischen 64, denkt aber noch nicht an ein baldiges Aufhören. „Ich hätte nichts dagegen, das 50-jährige Bestehen zu feiern – und dann kann ich Feierabend machen.“

