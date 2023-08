Ein Verletzter bei Verkehrsunfall in Leipzig-Heiterblick

Leipzig. Bei einem Verkehrsunfall in Leipzig-Heiterblick hat es am Mittwoch einen Verletzten gegeben. Wie die Polizeidirektion Leipzig auf LVZ-Nachfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 8.30 Uhr. Demnach war ein 84-jähriger Fahrer eines Pkw auf der B 87 stadteinwärts unterwegs, als der Mann nach links in die Portitzer Allee abbiegen wollte. Dabei habe er einen entgegenkommenden Pkw übersehen, der stadtauswärts fuhr.

Der 45-jährige Fahrer des zweiten Autos erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden, so die Polizei. Der Schaden belaufe sich auf etwa 10.000 Euro. Gegen den Senioren wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, heißt es weiter.

LVZ