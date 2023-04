Leipzig-Heiterblick: Mann stirbt bei Zusammenprall mit Straßenbahn

In der Paunsdorfer Allee ist es am Donnerstagvormittag zu einem tödlichen Unfall gekommen: Ein 87-jähriger Fußgänger wurde von einer Straßenbahn erfasst. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

In der Paunsdorfer Allee in Leipzig-Heiterblick ist am Vormittag ein 87-Jähriger von einer Straßenbahn erfasst worden. (Symbolfoto)

Leipzig. Ein 87-jähriger Fußgänger ist am Donnerstagmorgen in Leipzig-Heiterblick von einer Straßenbahn erfasst worden und noch vor Ort an seinen Verletzungen verstorben. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann aus unbekannten Gründen die Gleise betreten und sei anschließend mit der Bahn kollidiert. Es werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Zum Zusammenstoß kam es gegen 9.45 Uhr in der Paunsdorfer Allee auf Höhe der Hermelinstraße. Der 62-jährige Straßenbahnfahrer der Linie 7 hatte zuvor gerade die Hermelinstraße gekreuzt und war in Richtung Nordwesten unterwegs. Der 87-jährige Fußgänger lief parallel auf der rechten Seite zur Straßenbahn, als er plötzlich die Gleise betrat. Er stieß gegen die vordere Ecke der Straßenbahn und verstarb noch am Unfallort an seinen Verletzungen.

Zeuginnen und Zeugen können sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Leipzig in der Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, oder per Telefon unter (0341) 255 - 2810 (tagsüber) sonst 255 – 2910 melden.